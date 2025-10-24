Войти
ЦАМТО

Беларусь и Иран согласовали план развития двустороннего взаимодействия в сфере ВТС на долгосрочную перспективу

Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 23 октября. Белорусская делегация во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом 22 октября завершился визит в Исламскую Республику Иран.

Одним из центральных событий завершающего дня визита стало пленарное заседание совместной белорусско-иранской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

В ходе заседания, прошедшего в конструктивной и деловой атмосфере, были подведены итоги работы за истекший период и намечены конкретные пути для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Стороны провели детальный анализ текущих проектов, рассмотрели новые перспективные направления взаимодействия, а также подтвердили взаимный интерес в углублении кооперации в рамках импортозамещения и укрепления технологического суверенитета двух стран.

По итогам работы состоялось подписание итогового протокола заседания совместной комиссии.

Объемный документ, подписанный председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом и заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран (по МТО) бригадным генералом Масудом Ораи, четко фиксирует конкретные договоренности, достигнутые в ходе пленарного заседания и рабочих встреч, определяя новые ориентиры для совместной работы.

Протокол станет прочной основой для дальнейшего развития белорусско-иранского взаимодействия в военно-технической сфере на долгосрочную перспективу.

Заключительным аккордом визита стали переговоры председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с министром обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран генерал-майором Азизом Насирзаде.

В ходе встречи стороны провели детальный обзор текущего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, прежде всего, в военно-технической и военной сферах. Была отмечена положительная динамика взаимодействия и взаимная готовность к дальнейшему наращиванию партнерства.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что развитие отношений между Минском и Тегераном отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению региональной и международной безопасности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Иран
