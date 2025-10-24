Не имеющих равных в мире 240-мм "Тюльпан" накрывает врага минами в 130 кг

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Тяжелый гусеничный самоходный миномет особой мощности 2С4 "Тюльпан" продолжает активно использоваться российскими подразделениями в ходе специальной военной операции. Министерство обороны РФ разместило видеоматериал боевой работы машины такого типа в интересах войсковой группировки "Центр".

В частности, в ролике показано, как тяжелые боеприпасы накрывают на Красноармейском направлении различные объекты формирований киевского режима, в том числе поражая укрепленный пункт, из которого боевики осуществляли управление беспилотными летательными аппаратами.

При этом, в свою очередь, точное прицеливание осуществлялось при содействии наших операторов разведывательных дронов.

"Тюльпаны" могут применять широкую номенклатуру 240-мм боеприпасов. Их масса достигает 130 и 228 кг. Осколочно-фугасные мины могут бить на 9650 м. Активно-реактивные - на 19 км 690 м.

Имеются зажигательные "Сайды" и обладающие уникальными характеристиками корректируемые "Смельчак-М" весом 134 кг с дальностью 9500 м. Самыми тяжелыми являются дальнобойные кассетные 3ВО11 - 230 кг и, соответственно 19300 м.

Собственная масса 2С4 - 27000 кг. Мощность двигателя В-59У - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. По пересеченной местности - до 30 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Экипаж - 5 человек. Для самозащиты установлен 7,62-мм пулемет ПКТ.

По опыту специальной военной операции, самоходки оснащают противодронными экранами.

Лев Романов