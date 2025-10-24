Французская армия должна быть "готова к столкновению" с Россией "через три-четыре года", предупреждает начальник Генштаба страны (Le Figaro, Франция)

Figaro: французский Генштаб заявил о риске войны с Россией через три-четыре года

Начальник французского Генштаба Фабьен Мандон заявил о риске войны с Россией через три-четыре года, его слова приводит Le Figaro. Генерал назвал этот срок, доказывая парламентариям необходимость немедленного увеличения военного бюджета страны.

Послание столь же ясное, как и тревожное: французская армия должна быть "готова к столкновению" с Россией "через три-четыре года", у Москвы "может возникнуть соблазн продолжить конфликт на нашем континенте". Об этом заявил начальник Генерального штаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон, объясняя необходимость "усилий по перевооружению" страны.

"Первая цель, которую я поставил перед нашими вооруженными силами, —это быть готовыми к столкновению через три-четыре года. Это станет своего рода испытанием. Вероятно, испытание уже идет в неких гибридных формах, —но, возможно, оно станет более жестким, —заявил генерал, выступая перед членами парламентского комитета по вопросам обороны. — У России может возникнуть соблазн продолжить конфликт на нашем континенте, и это определяющий элемент планирования", — добавил генерал, 1 сентября возглавивший вооруженные силы Франции.

"Если они почувствуют, что мы не готовы обороняться, то не вижу, что сможет их остановить"

Мнение начальника Генштаба совпадает с прогнозом немецких спецслужб, которые на прошлой неделе предупредили о том, что, Россия готова "вступить в прямой военный конфликт с НАТО". По их прикидкам, эта угроза может стать реальностью до 2029 года. Как заявил генерал Мандон, у Москвы "сложилось впечатление о коллективной слабости Европы". Он уточнил, что наблюдается "понижение уровня сдержанности в применении силы" с российской стороны. Тем не менее "мы располагаем всем необходимым, чтобы чувствовать себя уверенно", — добавил генерал, напомнив, что европейцы превосходят Россию в экономическом, демографическом и промышленном планах. —Россия не сможет нас запугать, если у нас будет воля защищаться", — отметил он.

Соответственно, увеличение военного бюджета представляется ему "фундаментальным вопросом, даже на уровне восприятия". "Если наши потенциальные соперники, наши противники почувствуют, что мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить свою оборону, и что у нас есть решимость, то они могут отказаться от своих планов. А если у них сложится впечатление, что мы не готовы защищаться, то я не вижу, что сможет их остановить", — продолжил он.

По словам министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, проект оборонного бюджета предусматривает его увеличение до 57,1 миллиарда евро к 2026 году (рост на 13%), в результате чего бюджетные ассигнования на вооруженные силы составят 2,2% от ВВП страны. Помимо российской угрозы перевооружение, по мнению генерала Мандона, необходимо из-за взаимного наложения ряда кризисов и роста терроризма на Ближнем Востоке. По его словам, "угроза исходит отовсюду".