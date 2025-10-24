Войти
Россия провела стратегические учения ядерных сил: запущены МБР и крылатые ракеты для проверки сухопутной, морской и воздушной частей триады (Military Watch Magazine, США)

265
0
0
Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН
Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Кряжев

MWM: учения ядерных сил РФ прошли в момент напряженности в отношениях с Западом

Россия провела масштабную тренировку стратегических ядерных сил с участием их наземной, морской и авиационной составляющих, пишет Military Watch Magazine. Москва отводит этим силам решающую роль в сдерживании эскалации военных действий Запада.

Вооруженные силы России провели масштабную тренировку по проверке возможностей своей стратегической ядерной триады, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Кремль сообщил в своем комментарии: “Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования”.

С испытательного космодрома Плесецк, расположенного примерно в 800 километрах к северу от Москвы, по полигону “Кура” на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты “Ярс”. С атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения “Брянск” в акватории Баренцева моря осуществлен пуск баллистической ракеты “Синева”. Также в учениях приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Учения стратегических ядерных сил совпали с периодом особенно высокой напряженности в отношениях между Россией и западным блоком. Страны Запада развернули сухопутные войска, спутники и авиацию в поддержку Украины в ходе продолжающегося конфликта — в том числе для содействия ракетным ударам и налетам беспилотников в глубокий тыл России. Хотя обычные вооруженные силы России по-прежнему уступают совокупным возможностям НАТО в ряде областей, ее ядерные силы обладают полным паритетом, в результате чего именно им отводится решающая роль в сдерживании дальнейшей эскалации военных действий Запада.

Запущенная в ходе учений МБР ракета “Ярс” составляет основу российских стратегических ядерных сил наземного базирования. К середине 2021 года половина всех полков МБР наземного базирования были переоснащены этими ракетами, а их совокупный арсенал превысил 180 ракет.

Баллистическая ракета подводного базирования Р-29РМУ “Синева” была принята на вооружение в 2007 году для переоснащения советских ПЛАРБ проекта 667БДРМ “Дельфин” (по классификации НАТО: Delta IV). Несмотря на свои относительно небольшие размеры она может доставить четыре ядерные боеголовки индивидуального наведения на расстояние свыше 8 тысяч километров. Подводные лодки проекта “Дельфин” в настоящее время быстро выводятся из эксплуатации и заменяются значительно более крупными и совершенными стратегическими АПЛ проекта “Борей”. Каждая из новых лодок водоизмещением 24 тысяч тонн несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 “Булава” с увеличенной дальностью полета и мощностью до шести боеголовок.

Но если сухопутная и морская составляющая российской ядерной триады занимают лидирующие позиции в мире, то позиции ВВС остаются несколько слабее. Планы по вводу в эксплуатацию стратегического бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА были отложены, а планы модернизации парка бомбардировщиков средней дальности Ту-22М3 серьезно сокращены.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Булава-30
Р-29Р
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
NATO
БПЛА
Военные учения
ПАК ДА
Плесецк
Ядерный щит
