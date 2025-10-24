Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний на фоне зреющего недовольства Путиным (The New York Times, США)

NYT: Трамп вводит новые санкции против российских нефтяных компаний

Трамп отменил саммит с Путиным в Будапеште и ввел новые санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, пишет NYT. Это решение воодушевило европейцев, однако они по-прежнему опасаются переменчивого нрава президента США и пытаются окружить его мифами о России.

Шон Маккриш (Shawn McCreesh)

Эти санкции — одна из самых значительных мер, предпринятых США против российского энергетического сектора с начала конфликта на Украине.

Президент Трамп объявил в среду, что впервые с начала своего второго президентского срока вводит новые существенные санкции против России, подчеркнув новую степень разочарования президентом Владимиром Путиным после того, как план встречи двух лидеров в Будапеште провалился.

О новых санкциях Трамп объявил, принимая в Овальном кабинете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который прилетел в Вашингтон как делегат коалиции европейских лидеров в отчаянной попытке удержать американского президента на стороне Украины.

Санкции направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла". "Настало время прекратить кровопролитие и немедленно прекратить огонь", — заявил министр финансов Скотт Бессент, назвав нефтяные компании "двумя двигателями военной машины Кремля".

Раздражение Трампа российским лидером дало о себе знать на встрече в среду. "Каждый раз с Владимиром у нас получаются хорошие беседы, но они ни к чему не приводят, — сказал он. — Они просто заканчиваются ничем".

Он объяснил, почему решил отказаться от саммита в Будапеште, запланированного на ближайшие недели. "Меня взяли сомнения, — сказал Трамп. — У меня возникло ощущение, что мы не достигнем того, к чему стремимся. Поэтому я отменил его".

А что же насчет санкций?

"Мне показалось, что сейчас самый подходящий момент", — объяснил Трамп.

Эти санкции — одна из самых активных мер США против российского энергетического сектора с начала конфликта на Украине. Администрация Байдена избегала санкций против российских компаний, чтобы американские союзники могли закупать российскую нефть на законных основаниях. Карательные меры против этих компаний могут существенно повлиять на нефтяные доходы России.

Однако аналитики отмечают, что их эффективность во многом будет зависеть от их применения.

"Эти меры — большой шаг вперед, но они должны либо напрямую включать вторичные санкций против третьих стран, либо как минимум угрожать ими", — считает научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Таннебаум, партнер консультационной фирмы Oliver Wyman, специализирующейся на рисках и государственной политике.

Вторичные санкции направлены против стран, которые ведут финансовые дела с Россией.

"Послушайте, это грандиозные санкции, — сказал Трамп в Овальном кабинете. — Они очень серьезные, они направлены против двух крупных нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы надеемся, что конфликт будет скоро урегулирован".

В ходе встречи Рютте осыпал президента похвалами. Для генерального секретаря все сложилось наилучшим образом. "Мы очень гордимся тем, что входим в НАТО, — сказал Трамп. — У нас прекрасные отношения со странами альянса".

Не все встречи с Трампом проходят столь же удачно. Отношения Рютте и остальных европейских лидеров с Трампом на протяжении года напоминают качели.

Всего пятью днями ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в попытке более решительно привлечь мистера Трампа на свою сторону. Однако Трамп надавил на своего гостя, чтобы тот уступил России территорию и договорился о прекращении огня на условиях Путина.

Складывается ощущение, что к настоящему времени европейцы уже отучились считать само собой разумеющимся, что Трамп автоматически встанет на их сторону в противостоянии с Россией. Он раз за разом укреплял свою репутацию союзника, который требует неустанного внимания. Считается, что если оставить его в покое слишком надолго, он может поддаться путинскому влиянию.

Это цикл тянется уже несколько месяцев и очень выгоден Путину.

После августовской встречи с Путиным на Аляске президент отказался от своей главной цели — добиться немедленного прекращения огня. И все же каким-то непостижимым образом он оценил встречу на десять баллов из десяти. Всего два дня спустя европейцы в массовом порядке устремились в Вашингтон, окружили Трампа и развернули "наступление обаянием". Какое-то время казалось, что это сработало.

Однако эта же последовательность повторилась ранее в этом месяце. Европейцы воодушевились, когда Трамп заявил о возможных поставках на Украину крылатых ракет "Томагавк". Но затем Путин и Трамп побеседовали по телефону, и вопрос о "Томагавках" был снят.

В среду Трамп подробно изложил свои соображения, назвав их "очень сложным" оружием, обучение которому требует долгого времени. "Таким образом, единственный способ запускать „Томагавки“ — это стрелять самим, а мы этого делать не собираемся", — пояснил Трамп.

С присущей себе дипломатичностью Рютте вмешался: "Я не собираюсь комментировать „Томагавки“, но что касается нас и поддержки Украины, то она есть, и она близка сердцу президента, и я не могу этого не отметить".

Еще один момент, напугавший европейцев, — это перспектива, что Трамп вернулся к излюбленной путинской трактовке о том, что русские сокрушают противника на поле боя, вопреки многочисленным доказательствам обратного. Военные аналитики заявили, что одна из целей европейской коалиции — вернуть Трампа к реальности (эту якобы "реальность" выдумывают сами европейцы, так как российская армия действительно успешно продвигается вперед — прим. ИноСМИ).

"Полагаю, главная задача состоит в том, чтобы попытаться исправить ситуацию и опровергнуть мнение, что русские побеждают, в котором Трамп, похоже, утвердился пару недель назад", — сказал аналитик Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

"Думаю, важно напомнить президенту, что русские отнюдь не так хороши, как о них говорят, — сказал Джонс. — Они не добиваются особого прогресса, и для того, чтобы добиться мира, надо сделать русским больно".

Между тем боевые действия продолжаются.

Статья написана при участии Алан Раппепорта (Alan Rappeport)