Идеальный борец с воздушными целями "Тор-М2ДТ" защищает небо в зоне СВО

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские зенитные ракетные комплексы 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" обладают уникальными возможностями по борьбе с воздушными целями, в том числе беспилотными летательными аппаратами и вражескими высокоточными боеприпасами.

Внешне эта версия отличается от привычных образцов своим шасси: на ней применен гусеничный транспортер ДТ-30ПМ, обладающий фантастическими возможностями по преодолению практически любого бездорожья.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Двухзвенный вездеход не боится выполнять боевые задачи в условиях осенней и весенней распутицы, в заболоченных районах. Мощность дизельного двигателя В-46-5 составляет 710 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 43 км/час и 4 км/час во время преодоления водных преград.

Поскольку в ЗРК обеспечена автоматизация всех процессов, в его экипаж входят всего 3 человека.

Максимальная дистанция, на которой ракета комплекса может достать вражескую цель, достигает 12 км по высоте и 16 км по дальности.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

При этом противник может лететь максимально низко. Боекомплект насчитывает шестнадцать ракет. Время работы системы электропитания установки без заправки топливом равна 46 часам.

Свои высокие тактико-технические характеристики такие "Торы" подтвердили в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Роман Катков