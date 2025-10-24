США снимают ключевое ограничение на применение Украиной западных ракет дальнего радиуса действия (The Wall Street Journal, США)

WSJ: США снимают ограничение на применение Киевом дальнобойных ракет

Соединенные Штаты сняли ограничение на применение Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, пишет WSJ. Это позволит Киеву активизировать удары по целям, которые находятся в глубине российской территории.

Лара Селигман (Lara Seligman), Майкл Р. Гордон (Michael R. Gordon), Александр Уорд (Alexander Ward)

Этот шаг совпал с усилиями Трампа склонить Москву к переговорам о прекращении боевых действий и с решением не поставлять Украине американские крылатые ракеты "Томагавк".

Администрация Трампа сняла ключевое ограничение на применение Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками. Это позволяет Киеву активизировать удары по целям на территории России и усилить давление на Кремль, сообщили в среду американские официальные лица.

Как объявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в соцсетях, во вторник Украина применила поставленную Великобританией крылатую ракету Storm Shadow для удара по российскому заводу в Брянске, производившему взрывчатку и ракетное топливо. В штабе назвали удар "успешным попаданием", достигшим цели, несмотря на российскую ПВО.

Не анонсированное заранее решение Белого дома, позволяющее Киеву использовать эти ракеты по территории России, было принято после того, как полномочия по санкционированию таких атак недавно перешли от министра обороны Пита Хегсета в Пентагоне к верховному главнокомандующему американскими войсками в Европе, генералу Алексусу Гринкевичу, который также является командующим НАТО.

Это изменение совпало по времени с предпринятой президентом Трампом в начале октября попыткой оказать давление на Кремль с целью посадить россиян за стол переговоров, в рамках которой он упомянул возможность того, что одобрит отправку Киеву ракет "Томагавк" американского производства с дальностью действия более 1600 километров. Позже Трамп отошел от этого предложения.

Тем не менее, американские официальные лица заявили, что ожидают от Украины проведения большего количества трансграничных атак с использованием ракет Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и может преодолевать дистанцию более 290 километров. США способны ограничить применение Киевом этих ракет, поскольку они используют предоставляемые американцами данные для наведения на цели.

В заявлении официального лица из американской администрации говорится: "Это конфликт, который никогда бы не разразился, будь президентом [Дональд] Трамп — что признал сам президент Путин — и президент Трамп пытается положить ему конец. Президент также заключил историческое соглашение, в соответствии с которым союзники по НАТО могут закупать вооружения американского производства".

В Пентагоне не ответили на запрос о комментарии. Украинский Генштаб также не смог незамедлительно ответить на запрос.

Возобновление использования Украиной ракет Storm Shadow не сможет кардинально поменять ситуацию на передовой. Их дальность действия значительно уступает аналогичным показателям "Томагавков", кроме того, они уже применялись для нанесения ударов по целям, расположенным на российской территории. Впрочем, эти ракеты действительно позволяют Киеву расширить масштаб атак вглубь территории России.

Экс-президент США Джо Байден дал согласие на применение Украиной систем Storm Shadow и американских ракет, известных под названием Atacms, против целей, расположенных на российской территории, ближе к концу своего президентского срока. Однако после того, как Трамп вступил в должность, Пентагон инициировал процедуру пересмотра, необходимую для получения согласия на нанесение трансграничных ударов с использованием американских ракет или ракет других стран — включая Storm Shadow, — которые используют предоставляемые американцами данные для наведения на цель.

В соответствии с учрежденным механизмом последнее слово в вопросе о том, может ли Украина использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России, оставалось за американским военным министром. Как сообщают два источника из числа американских официальных лиц, до недавнего времени — пока Европейскому командованию не были возвращены полномочия по одобрению таких ударов, — никаких одобрений получено не было.

Украина также наносит удары по расположенным на территории России целям с использованием беспилотников и небольшого количества ракет местного производства. Многие атаки были направлены против российских нефтеперерабатывающих заводов и объектов энергетической инфраструктуры. В сентябре The Wall Street Journal сообщал, что Трамп согласовал предоставление украинцам данных для наведения на цели, в которые, в частности, входит информация об НПЗ.

"Как оказалось, Украина сама по себе способна наносить удары по расположенным глубоко в тылу легитимным военным целям, [объектам], которые делают возможным для Кремля ведение этого конфликта, что наносит ущерб [российской] экономике", — заявил официальный представитель НАТО, полковник Мартин О’Доннелл. — [Для этого] Ей не требуется нашего разрешения".

На прошлой неделе Трамп выразил заинтересованность в проведении второго саммита с Путиным, на этот раз в Будапеште, чтобы обсудить завершение конфликта, однако переговоры между правительствами двух стран быстро застопорились. Во вторник Трамп заявил, что подобная встреча стала бы "пустой тратой времени". Ожидается, что в среду в Белом доме состоится встреча республиканца с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Сенатор Ангус Кинг, в первой половине дня в среду проведший часовую встречу с Рютте, заявил, что, хотя отправка Киеву "Томагавков" укрепила бы позиции Украины в противостоянии с Путиным, США должны иметь право голоса в вопросе выбора украинцами целей для своих атак.

"Если бы мы могли обладать неким контролем над наведением на цели, чтобы целями становились только военные объекты и исключительно объекты, поддерживающие российскую специальную военную операцию на Украине, полагаю, [такая мера] была бы эффективным способом убедить Путина в том, что ему не удастся одержать верх в этом конфликте", — заявил Кинг журналистам в среду.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждения этого вопроса, решение о снятии ограничений на поставки ракет Storm Shadow было принято до встречи Трампа с Зеленским в Белом доме. Украинский лидер хотел получить "Томагавки", которые значительно увеличили бы дальнобойную ударную мощь Киева, будь они поставлены ему в достаточном количестве. По мнению аналитиков, отказ Трампа удовлетворить этот запрос ограничил возможный инструментарий давления Запада в переговорном процессе с Москвой.

Недавно США одобрили продажу Украине 3350 ударных ракет воздушного базирования повышенной дальности, или ERAMs, которые могут преодолевать расстояние от 240 до 450 километров. В период президентства Байдена Вашингтон также предоставил ВСУ ракеты класса "земля — земля" Atacms, дальность действия которых составляет порядка 320 км, но которые не использовались для поражения целей, расположенных на территории России, с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом.

У Украины остается небольшой запас ATACMS. В администрации Трампа пока не сообщили, готовы ли они поставить больше ракет и одобрит ли их применение Европейское командование вооруженных сил США.

В опубликованном во вторник совместном заявлении лидеры европейских стран и Владимир Зеленский пообещали "усиливать давление на российскую экономику и ее оборонную промышленность" до тех пор, пока президент России Владимир Путин не будет готов заключить мир.