«Не буди лихо, пока оно тихо»: в Госдуме назвали бесполезной закупку Украиной шведских истребителей

Депутат Колесник: шведские истребители Gripen — не конкуренты военной технике России

Лучше бы Украина не закупала у Швеции истребители Gripen - российская техника все равно их уничтожит, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, киевскому режиму не удастся изменить ход СВО.

«У нас любые самолеты лучше этих Gripen. Да, они наносят определенный ущерб, но не являются абсолютно нашими конкурентами. В случае чего они будут сбиты, уничтожены, и не изменит это ход войны. Но, конечно, любое летальное оружие наносит вред нашим войскам, с этим спорить не приходится. Не бывает войны без потерь, но лучше бы они этого не делали. Ни те, ни другие - этот бы не просил, шведы бы не давали. Не буди лихо, пока оно тихо», - сказал Колесник.

Политик отметил, что еще не известно, будут ли украинские летчики управлять шведскими истребителями.

«Переучивать их на эти самолеты - довольно сложная задача, поэтому могут там сидеть шведы или какая-то другая национальность западная. Надо будет тогда делать из этого выводы», - заключил Колесник.

22 октября Швеция и Украина подписали письмо, которое открывает путь для будущих поставок шведских истребителей Gripen E. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кристерссона, речь идет о потенциальном контракте на производство и экспорт 100-150 боевых самолетов этой модели для Украины. Первую партию истребителей Украина сможет получить не ранее, чем через три года.

Ранее издание Politico сообщило, что страны НАТО давят на союзников, не желающих покупать Киеву оружие у США.

Ирина Иорданова