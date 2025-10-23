Россия запустила ядерные ракеты "Синева" с крейсера "Брянск". Что известно о новых учениях?

Россия провела учения с участием стратегических ядерных ракет «Синева» и «Ярс»

В рамках тренировки стратегических ядерных сил России из акватории Баренцева моря осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева», сообщили в Кремле. В учениях были задействованы наземные, морские и авиационные компоненты российской "ядерной триады". По видеосвязи ими руководил президент России Владимир Путин.

Учебный пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс» был осуществлен 22 октября во время тренировки стратегических ядерных сил России. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

«В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования», - отметили в Кремле.

В сообщении указано, что баллистическая ракета «Синева» была запущена с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск» из акватории Баренцева моря. Баллистическая межконтинентальная ракета «Ярс» стартовала с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке. Помимо этого, к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Общее руководство осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

По информации «Российской газеты», о начале тренировки президенту Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Андрей Белоусов. После него слово взял начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, уточнивший, что цель тренировки - проверка готовности органов военного управления и практических навыков оперативного состава, а также отработка порядка действий по санкционированию и применению ядерного оружия.

Выслушав их, президент России подчеркнул, что учения носят плановый характер.

«Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны», - заявил Владимир Путин.

Все поставленные задачи выполнены, подытожили в Кремле.

Мнение экспертов

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что прошедшая тренировка призвана напомнить европейским лидерам о наличии у России ядерного оружия. Он связал учения с недавними заявлениями главы МИД Польши Радослава Сикорского.

«Нашим европейским партнерам, которые в последнее время слишком часто путают берега, нужно просто-напросто периодически напоминать, с кем они имеют дело. А то тут польский министр иностранных дел Сикорский вдруг объявил, что собирается сбить самолет, на котором наш президент полетит в Будапешт - он точно понимает, что говорит? Знает ли, что Россия - ядерная держава, и даже такие предположения ему с рук не сойдут. Таких безбашенных в Европе стало слишком много, и от этого страдает вся мировая структура безопасности», - считает депутат.

По мнению Журавлева, «глупые заявления» европейских лидеров подталкивают планету к катастрофе.

«Чтобы слегка охладить разгоряченных русофобов, нужно иногда, в плановом порядке, демонстрировать, на что способна российская армия, каким оружием обладает и насколько далеко оно летит», - сказал Журавлев.

Сегодня же заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru порассуждал о возможностях России по уничтожению военно-промышленного комплекса Украины. По его словам, полностью уничтожить ВПК Украины удастся только ядерным оружием.

Попов выразил мнение, что с помощью обычных вооружений полностью обезоружить ВСУ не получится, так как на Украину постоянно поставляют вооружение из-за границы. Относительно общего объема применяемого ВСУ оружия он оценил его в 25-30%. Попов подчеркнул, что позиция западных стран по этому вопросу неоднократно менялась и в целом зависит от настроений, царящих в Белом доме.

«Сегодня пришла новая администрация, пыл некоторых стран НАТО немножечко охладился. Это все будет меняться», - отметил генерал.

Что известно о применяемом на учениях оружии

«Синева» (Р-29РМУ2) - баллистическая ракета с разделяющейся головной частью, стоит на вооружении стратегических атомных подводных лодок третьего поколения. Является модификацией ракеты Р-29РМ, разработанной в 1986 году. «Синеву» после модернизации приняли на вооружение в 2007 году. По данным из открытых источников, в зависимости от нагрузки дальность полета ракеты - от 8 до 11 тыс. км.

«Ярс» - стратегический ракетный комплекс мобильного (на колесных шасси) и шахтного базирования. Модификация ракетного комплекса «Тополь-М», принят на вооружение в 2009 году. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. В 2025 году демонстрировался на Параде Победы на Красной площади. По официальной информации, «Ярсы» в настоящее время составляют основу группировки РВСН.

Самолет Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Единственный в мире турбовинтовой ракетоносец. Как его американский аналог B-52, состоит на вооружении с 1950-х годов, проходил многочисленные модернизации. Ту-95МС может наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе дальнобойными крылатыми ракетами.

Александр Кондратьев