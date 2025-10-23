Генсек НАТО рассказал о закупке оружия для Украины на 2 млрд долларов

Рютте: Страны НАТО закупили у США оружия для Киева на 2 млрд долларов

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что страны НАТО закупили у США оружие для Украины на сумму около 2 млрд долларов.

По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки вооружения Киеву, при этом оплата осуществляется за счет средств стран НАТО, передает ТАСС. Рютте подчеркнул, что альянс активно работает над этим вопросом, и первые партии вооружения уже были отправлены на Украину из Соединенных Штатов.

Ранее издание Politico сообщало, что около 20 стран НАТО выразили готовность участвовать в закупке оружия США для Украины, что усилило давление на союзников, пока не присоединившихся к программе.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США рассчитывают на расширение числа государств НАТО, которые участвуют в совместном плане закупки вооружений для Украины.

Валерия Городецкая