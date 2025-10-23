Войти
СБУ показала новые БЭКи для «очистки» Чёрного моря от российских кораблей

Источник изображения: topwar.ru

На Украине представили новое поколение безэкипажных катеров Sea Baby, якобы разработанных СБУ для проведения операций в Черном море. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ презентовала две новые модификации «надводных дронов» Sea Baby. Как утверждается, оба безэкипажных катера уже прошли испытания в боевых условиях, показав эффективность во время действий против Черноморского флота России. В частности, оба катера участвовали в атаке на Крымский мост, осуществленной 3 июня 2025 года.

Как заявил глава СБУ Василий Малюк*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов, данные безэкипажные катера будут привлечены к «очистке» Черного моря от российских кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

Первый дрон оснащен стабилизированным боевым модулем с 14,5-мм пулеметом и системой автозахвата и распознавания целей. Второй катер несет десять направляющих для 122-мм реактивных снарядов «Град». Характеристики не раскрываются, но подчеркивается, что оба дрона способны пройти до 1,5 тысячи километров, имеют улучшенную систему навигации, новые двигатели и способны нести полезную нагрузку до 2 тонн.

Ранее ряд экспертов пришел к мнению, что безэкипажные катера для Украины разрабатывает Британия, а украинцы лишь переклеивают шильдики, выдавая их за собственные разработки.

