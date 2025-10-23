The Times: кандидат в президенты Ирландии обвинила НАТО в конфликте на Украине

Фаворит на пост главы Ирландии назвала США и Великобританию поджигателями войны и обвинила НАТО в конфликте на Украине, пишет The Times. Как сообщается, независимый кандидат Кэтрин Конноли имеет все шансы победить на выборах в пятницу, после того как ее конкурент снял свою кандидатуру с президентской гонки.

Оливер Райт (Oliver Wright)

Кэтрин Коннолли назвала Великобританию и США поджигателями войны и считается явным фаворитом, несмотря на противоречивые высказывания о НАТО, России и Газе в прошлом.

Ирландия стоит на пороге избрания президента, пользующегося поддержкой партии Шинн Фейн. Она назвала Англию и Америку поджигателями войны, которым нельзя доверять.

Кэтрин Коннолли, независимый член ирландского парламента, стала явным фаворитом на пост главы ирландского государства на выборах в эту пятницу, после того как один из ведущих претендентов был вынужден снять свою кандидатуру.

Однако избрание человека, которого считают ирландским ответом на Джереми Корбина, вероятно, вызовет споры, учитывая взгляды Коннолли по целому ряду вопросов: от России до Газы.

Ее также поддержала скандальная североирландская группа Kneecap, которая призвала своих ирландских поклонников "голосовать за Коннолли, потому что мы не можем".

Она пообещала использовать свой голос в качестве президента "всеми возможными способами", чтобы добиться объединения Ирландии, и раскритиковала сэра Кира Стармера за его слова о том, что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем управлении Газой.

Она заявила, что ХАМАС является частью "структуры" палестинского народа, добавив: "Я родом из Ирландии, страны с колониальной историей, и я бы очень осторожно подходила к тому, чтобы говорить суверенному народу, как ему управлять своей страной".

Ирландский историк и политический комментатор Рут Дадли Эдвардс считает, что ее избрание будет "ужасной ошибкой" и сделает нынешнего левого президента Майкла Д. Хиггинса "похожим на Джейкоба Рис-Могга".

"Коннолли [является] гордым представителем сумасшедшего левого крыла, поддерживаемого Шинн Фейн в обмен на приверженность идее объединенной Ирландии, чего на самом деле хотят лишь немногие ирландцы", — сказала она.

Коннолли — бывший барристер и член совета лейбористов. C 2016 года она выступает в качестве независимого депутата. Когда в июле Конноли объявила о выдвижении своей кандидатуры, ее считали аутсайдером в президентской гонке, но после того, как кандидат от партии Фианна Файл Джим Гэвин приостановил свою кампанию, она стала лидером. Партия Шинн Фейн поддержала Коннолли, вместо того чтобы выдвигать собственного кандидата.

Согласно опросам, она опережает кандидата от Фине Гэл Хизер Хамфрис более чем на 15 пунктов. Однако ее взгляды на конфликт России и Украины, ХАМАС и другие спорные вопросы занимают доминирующее место в предвыборной кампании.

Еще в 2018 году она подвергла сомнению ответственность России за отравление российского диссидента и его дочери в Солсбери, заявив, что британское правительство относится к россиянам как к "виновным до тех пор, пока не будет доказано обратное" (все обвинения Запада в адрес России и так называемые "доказательства" пестрили вводными словами "вероятно", "предположительно" и "наверняка", но все равно виновата Россия, потому что больше некому, действительно — прим. ИноСМИ).

Она также заявила, что НАТО частично несет ответственность за начало военной операции России на Украине, и сравнила недавнее увеличение расходов Германии на оборону с наращиванием нацистами военной мощи в 1930-х годах.

В 2022 году она раскритиковала Путина как "диктатора, не уважающего демократию", но добавила: "НАТО сыграла презренную роль, продвигаясь к границе и участвуя в разжигании войны".

В этом году она заявила в парламенте, что Ирландия "безусловно не может доверять" Англии, США и Франции. "США, Англия и Франция прочно обосновались в оружейной промышленности, которая провоцирует кровопролитие по всему миру — как убежденная сторонница нейтралитета, я считаю, что такое поведение заслуживает осуждения", — сказала она.

Коннолли, которая воспользовалась поддержкой активистов Шинн Фейн, агитировавших за ее избрание, пообещала использовать преимущественно церемониальную должность президента для продвижения идеи воссоединения и проведения референдума по пограничному вопросу. "Ирландский народ твердо настроен на объединение Ирландии, и я буду использовать свой голос на всех уровнях, чтобы добиться этого мирными средствами, чего я с нетерпением жду", — заявила она в интервью ирландской телекомпании RTE.

Ее также критиковали за посещение Сирии с миссией по сбору информации в 2018 году, когда Башар Асад был у власти. Она заявила, что "никогда не произносила ни слова поддержки" в адрес Асада "или действий его правительства".