"Ярс" на земле, "Брянск" в море, Ту-95 в небе. Главное о тренировке ядерных сил

Президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Мероприятие было плановым, глава государства вышел на связь с Генштабом из Кремля.

ТАСС собрал главное о тренировке.

Президент проверил уровень подготовки органов военного управления и оценил практические навыки оперативного состава.

Выполнены пуски МБР и крылатых ракет.

Комплексы "Ярс", подводная лодка "Брянск", самолеты дальней авиации Ту-95МС задействованы в тренировке стратегических ядерных сил.

Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск ракеты "Синева".

Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены.

О стратегических силах сдерживания