ТАСС

"Ярс" на земле, "Брянск" в море, Ту-95 в небе. Главное о тренировке ядерных сил

326
0
0
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Статья

Президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Мероприятие было плановым, глава государства вышел на связь с Генштабом из Кремля.

ТАСС собрал главное о тренировке.

  • Президент проверил уровень подготовки органов военного управления и оценил практические навыки оперативного состава.
  • Выполнены пуски МБР и крылатых ракет.
  • Комплексы "Ярс", подводная лодка "Брянск", самолеты дальней авиации Ту-95МС задействованы в тренировке стратегических ядерных сил.
  • Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск ракеты "Синева".
  • Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены.

О стратегических силах сдерживания

  • Стратегические силы сдерживания - это компонент Вооруженных сил РФ. Они предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).
  • Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы (ядерная триада). СОС - боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, противовоздушной обороны.
  • Формирование стратегических ядерных сил началось в 1950-х годах. Основу их вооружения составляют стационарные и мобильные наземные комплексы межконтинентальных баллистических ракет, стратегические атомные подводные лодки, а также стратегические бомбардировщики, оснащенные стратегическими крылатыми ракетами класса "воздух - поверхность" и авиабомбами.

 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СККП
Ядерный щит
