В сенате США готовятся принять три законопроекта о давлении на Россию (Axios, США)

Axios: сенаторы США намерены принять три законопроекта о давлении на Россию

В сенатском комитете по международным отношениям в среду намерены одобрить три законопроекта об усилении давления на Россию, пишет Axios. В тот же день с сенаторами встретится срочно прибывший в Вашингтон генсек НАТО Рютте.

Ханс Николс (Hans Nichols), Стеф Кайт (Stef W. Kight)

В среду сенатский комитет по международным отношениям планирует одобрить три законопроекта, призванных усилить давление на Россию, об этом сообщили законодатели и их помощники.

Действия комитета совпадут по времени с незапланированным визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Трампом и ключевыми конгрессменами.

В случае принятия законопроекты позволят двухпартийной группе сенаторов усилить давление на Москву и продемонстрировать готовность конгресса к повышению ставок.

"Чем больше у нас здесь возможностей дать отпор России, тем сильнее наше стремление к этому", — заявил Axios председатель комитета, сенатор-республиканец от Айдахо Джеймс Риш (James Risch).

"Поскольку Белый дом, судя по всему, не готов действовать, я считаю крайне важным, чтобы конгресс принял меры. И я очень рада, что впервые в этом году у нас появятся законопроекты, которые создадут реальные трудности для России в продолжении этого конфликта", — сказала Axios старший демократ в комитете, сенатор от Нью-Гэмпшира Джин Шехин (Jeanne Shaheen).

Ожидается, что комитет рассмотрит три двухпартийных законопроекта. Первый предполагает признание России спонсором терроризма за вывоз украинских детей (Киев бездоказательно заявляет о якобы имевшем место вывозе детей с освобожденных территорий в другие регионы России, Москва отвергла эти претензии, — прим. ИноСМИ). Другой вводит экономические санкции против Китая за поддержку военных усилий России. Третий предусматривает использование замороженных российских активов в США с последующей их регулярной передачей Украине каждые 90 дней.

В июле сенат активно двигался по пути принятия законопроекта о санкциях, у которого было 83 соавтора. Они предлагали 500%-е пошлины в отношении стран, покупающих у России нефть.

Однако лидеры республиканцев в сенате отозвали законопроект после того, как Трамп объявил, что в одностороннем порядке введет 100%-е пошлины, если Путин в течение 50 дней не прекратит боевые действия.

Затем, в августе, два лидера провели саммит на Аляске, и сенаторы-республиканцы предпочли предоставить президенту больше свободы действий, что вызвало разочарование у демократов, включая Шехин.

Трамп сначала был недоволен [итогом встречи], но затем, казалось, стал более открыт для диалога с Путиным, о чем свидетельствует их запланированный саммит в Будапеште. Однако сейчас встречу отложили.

На прошлой неделе, когда Трамп поговорил по телефону с Путиным, лидер большинства в сенате, республиканец от Южной Дакоты Джон Тьюн (JohnThune) дал понять, что "пришло время" двигать законопроекты вперед.

Когда появились признаки, что Трамп и Путин могут встретиться в Будапеште, Тьюн изменил позицию и заявил, что он сотоварищи "вроде как берут паузу".

Шехин и сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис (Thom Tillis) примут Рютте в Капитолии в среду.

Цель нового пакета законов — нарастить давление на Россию, не запуская при этом более жесткие санкции, которые пока находятся в подвешенном состоянии.