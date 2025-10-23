Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на санкции, российское гражданское судостроение непрерывно развивается и выпускает высокотехнологичные новинки. За последние годы отрасль создала крупнейшие в мире ледоколы, единственную в мире плавучую арктическую атомную теплоэлектростанцию, газовозы для доставки СПГ, рыболовные суда, уникальные буксиры и плавучие краны, подводные и надводные безэкипажные аппараты.

Среди перечисленного особо отметим судно «Академик Ломоносов» – самый северный в мире плавучий атомный энергоблок. Он не перемещается по арктическим морям, а постоянно пришвартован на Чукотке, вблизи прибрежного города Певек.

Станцию начали создавать в Североморске, а на воду спускали в Санкт-Петербурге.

Это довольно крупное судно. Его размеры – примерно 140 метров от носа до кормы и 30 метров от борта до борта. Станция состоит из двух блоков – жилого, где располагается персонал, и технологического. Во втором блоке находятся атомный реактор, машинное отделение и зал для управления оборудованием. Экипаж судна – 80 человек.

Станция дает свет и тепло для жителей Певека, подключившись к инфраструктуре города. От ветра и арктического льда судно защищено специально построенным для этого пирсом, длина которого составляет около 500 метров.

Несмотря на проводимую в стране специальную военную операцию, развитие гражданского судостроения в России не останавливается. На следующий год российское правительство заложило в бюджет на эти цели более 27 миллиардов рублей.