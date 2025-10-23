Войти
ТАСС

Экс-глава NASA: США, РФ и КНР не могут "разойтись по углам" в космосе

Джим Брайденстайн
Джим Брайденстайн.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Космонавтам необходимо в любом случае взаимодействовать друг с другом, заявил Джеймс Брайденстайн

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. США, Россия и Китай не могут просто оборвать сотрудничество и "разойтись по своим углам" в космосе, так как им в любом случае нужно взаимодействовать друг с другом. Об этом на конференции в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией) в американской столице, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил бывший директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Знаете, когда я был директором NASA, мы создали "Соглашения Артемиды" с определенной целью. На самом деле, цель заключалась в том, чтобы Китай и Россия стали участниками "Соглашений Артемиды". Ведь в конечном итоге, если страны собираются лететь на Луну, мы все будем пытаться понять, как работать вместе в этой области", - сказал он. "И нам нужно работать на основе [принципа] невмешательства. Мы должны уважать зоны, в которых работают разные страны, и тому подобное. И, знаете, в идеальном сценарии мы могли бы, возможно, работать вместе над несколькими проектами", - допустил экс-глава NASA.

"Я не говорю, что мы уже достигли этого, но, знаете, в космосе есть нечто уникальное: в разгар холодной войны у нас (между США и СССР - прим. ТАСС) была программа "Шаттл" - "Союз" (речь об экспериментальном полете "Союз" - "Аполлон" 1975 года - прим. ТАСС) <...>. А потом, конечно, это превратилось в программу "Шаттл" - "Мир". <…> И затем, конечно, [это вылилось] в Международную космическую станцию", - сказал он, отметив, что сидевшая рядом с ним астронавтка Пегги Уитсон, которая является абсолютным рекордсменом среди женщин по суммарной продолжительности орбитальных полетов, также принимала участие в этих программах.

"Так что сотрудничество началось действительно в разгар холодной войны. Я думаю, это важный момент. Можно ли это сделать? Да. Придется ли что-то менять? Ответ на этот вопрос тоже да", - добавил Брайденстайн. "Страны не могут просто уйти в свои углы и продолжать делать вещи, которые, как вы знаете, могут быть противоположными друг другу. Но, в конце концов, мы видим, что сотрудничество, возможно, начинает понемногу зарождаться, потому что это просто необходимо, учитывая количество вещей, которые находятся в космосе в наши дни", - резюмировал экс-глава американского космического агентства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
