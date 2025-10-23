Войти
Отряд кораблей ТОФ прибыл в порт Саттахип для участия в мероприятиях с ВМС Таиланда

313
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата «Маршал Шапошников», корвета «Гремящий» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в порт Саттахип для участия в совместных мероприятиях с Военно-морскими силами (ВМС) Таиланда. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.


Уточняется, что корабли вышли из порта Владивосток 1 октября. Главная цель плавания — выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана. В Таиланде на причале Чук Самет российских моряков встретили представители командования военно-морской базы Саттахип и военный атташе России в Таиланде Андрей Алексеев.

Российским военным морякам и представителям Военно-морских сил (ВМС) Таиланда предстоит провести совместные протокольные и спортивные мероприятия. Кроме того, в программу российских военнослужащих входит знакомство с культурой принимающей страны и посещение достопримечательностей.

Также запланировано посещение фрегата «Маршал Шапошников» послом Российской Федерации в Таиланде Евгением Томихиным, военнослужащими ВМС Таиланда, представителями корпуса военных атташе дружественных государств, а также российскими гражданами, проживающими в стране.

Отряд кораблей ТОФ РФ 12 октября прибыл в порт Дананг, расположенный во Вьетнаме. Отмечалось, что прибывших российских военных моряков встретили официальные лица ВМС Вьетнама и представители российского посольства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Таиланд
Продукция
Борис Бутома
Гремящий
Проекты
пр. 1155
ТОФ
