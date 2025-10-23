"Искусство заключать сделки 2.0": Трамп переносит амбиции по прекращению огня на Украину (The Jerusalem Post, Израиль)

JP: Трамп может представить мирную сделку по Украине к сентябрю следующего года

Проблема урегулирования украинского кризиса кроется в самой природе противоборствующих сторон, пишет Jerusalem Post. Именно поэтому путь, который приведет их к миру, будет полон опасностей — и при этом стремление к разрешению конфликта требует внимательного отношения ко всем деталям происходящего.

Майкл Джей Саламон (Michael J Salamon), Луи Либин (Louis Libin)

Цель очевидна: мирный нарратив в стиле Трампа, который привлечет внимание всего мира.

Президент США Дональд Трамп с уверенностью заявил, что ему удалось добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Теперь он сосредоточил свое внимание на конфликте между Россией и Украиной. Однако, как мы знаем, ожидать осторожного дипломатического подхода от этого человека не стоит.

Трамп настроен решительно и готов идти на высокий риск ради достижения долгожданного триумфа, который мог бы повысить его шансы на получение Нобелевской премии мира. Его послужной список демонстрирует закономерность: смелые, дестабилизирующие действия, которые выбивают из колеи как союзников, так и противников, вынуждая их сесть за стол переговоров.

Трамп преуспевает в расширении границ, подрыве статус-кво и стремительных переговорах. При этом он часто прибегает к личным нападкам и бессвязными тирадами в адрес своих оппонентов.

Что касается ситуации на Украине, то Трамп стремится к выходу из сложившегося тупика. Он будет активно продвигать "великую сделку" о прекращении огня, которую, по его словам, он сам и предложил. Обе стороны столкнутся с серьезным давлением: Украине придется пойти на болезненные уступки, а Россию, в свою очередь, будут соблазнять обещаниями смягчения санкций и помощи в восстановлении [Донбасса] в обмен на вывод войск. Конечно, ничего этого не произойдет, если президент России Владимир Путин, друг, которого Трамп часто хвалит, не согласится ему подыграть.

Переговоры о сделке

Ожидается, что Трамп будет балансировать на грани. Он тихо одобрит поставки современных американских вооружений для Украины, но их будет недостаточно, чтобы удовлетворить требования Киева. Усилится киберкоординация с соседними странами, и он, возможно, даже даст добро на проведение масштабных учений НАТО вблизи границ России. Не стоит ожидать полномасштабной эскалации, но и этого будет достаточно, чтобы поддерживать тлеющую напряженность, пока Дональд Трамп продолжает говорить о "мире посредством силы".

В то же время он будет оказывать давление на Европу, чтобы та взяла на себя большую часть финансового и военного бремени. При этом он будет рассматривать НАТО не как альянс, а скорее, как коммерческую сделку. Его основными рычагами воздействия станут экспорт энергоносителей, санкции, тарифы и торговая политика.

Этот подход можно охарактеризовать как "расчетливое безрассудство". Он заключается в смелых и решительных действиях, направленных на быструю победу, даже если достижение долгосрочного мира остается под вопросом. Вот как Трамп видит заключение сделки: как яркое и привлекающее всеобщее внимание мирное соглашение, независимо от того, насколько долго оно продлится.

Им движет желание доказать, что он достоин Нобелевской премии мира — награды, которая в прошлом присуждалась за гораздо менее ощутимые успехи. Если соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС действительно будет соблюдаться, это станет поистине выдающимся достижением.

Хронология российско-украинского соглашения

Маловероятно, что запланированная встреча [Трампа и Путина] в Венгрии приведет к быстрым прорывам. Этот тупик только усилит стремление Трампа заключить выгодное соглашение. Если заглянуть в будущее, можно предположить, что переговоры между Украиной и Россией о прекращении огня будут проходить по следующему графику:

В начале ноября 2025 года Трамп представит свой план "быстрого урегулирования конфликта" и начнет новые секретные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. К декабрю он усилит давление, угрожая дополнительными поставками оружия и публично призывая к диалогу.

Ожидается, что за этим последуют напряженные мирные переговоры, которые, возможно, переместятся из Венгрии в Женеву, если первоначальные усилия зайдут в тупик. Трамп и его доверенный специальный представитель Стив Уиткофф будут активно продвигать проект соглашения о прекращении огня. Этот документ будет предусматривать частичный вывод российских войск в обмен на финансирование восстановления [Донбасса], которое будет осуществляться при поддержке Запада.

В течение весны и лета Трамп будет наращивать энергетическое и торговое давление на Россию и Европу, представляя себя как лидера, восстанавливающего влияние Америки на международной арене. К сентябрю он планирует представить мирное соглашение и объявить о своей победе, даже если оно окажется хрупким и временным.

Реальная проблема кроется в самой природе конфликтующих сторон. ХАМАС вряд ли когда-либо добровольно разоружится или откажется от своей идеологии, основанной на культе насильственной смерти. Аналогичным образом, амбиции Путина по восстановлению сферы влияния времен СССР остаются глубоко укоренившимися.

Хотя каждый шаг на пути к миру заслуживает осторожного одобрения, мы должны сохранять бдительность и реалистичность. Давние обиды и авторитарные импульсы затрудняют достижение прочного примирения. Впереди нас ждет полный опасностей путь, но стремление к миру требует от нас внимательного отношения к происходящему.