Эксклюзив: Россия выдвинула США прежние условия по миру на Украине в частном коммюнике, сообщают источники (Reuters, Великобритания)

Reuters: Россия направила США частное коммюнике с прежними условиями по Украине

Россия настаивает на своих прежних условиях для достижения мирного соглашения с Украиной, передает Reuters. Как сообщается, Москва направила частное коммюнике, в котором обозначила свою позицию.

Россия направила США свои прежние условия для достижения мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике. Сообщение было отправлено в выходные в виде так называемого "недокумента", сообщили два американских чиновника и осведомленный источник.

Как заявил один из американских высокопоставленных лиц, в документе повторяется требование России о установлении ее контроля над всей территорией Донецкого бассейна (Донбасса) Украины. Эта позиция фактически отвергает точку зрения Трампа о том, что линия фронта должна быть заморожена на существующих рубежах.

Белый дом и посольство России в Вашингтоне не сразу отреагировали на запрос о комментарии.

Новость о "недокументе" – дипломатическом термине, обозначающем неформальный документ для передачи позиции одной стороны другой, – появилась на фоне растущей неуверенности в проведении предлагаемого саммита между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Во вторник представитель Белого дома сообщил Reuters, что встречи "в ближайшем будущем" не планируется.

В четверг Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что встреча в Будапеште состоится, возможно, в течение ближайших двух недель.

Как сообщали Reuters и другие СМИ, в пятницу на закрытой встрече с Владимиром Зеленским американские официальные лица предложили украинскому лидеру план, представленный Кремлем, – отказаться от Донбасса в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Зеленский отклонил это предложение, после чего Трамп публично заявил, что существующая линия фронта должна быть заморожена.

Как также сообщил один из чиновников, Россия в "недокументе" вновь подтвердила свою прежнюю позицию о том, что в рамках любого мирного соглашения войска НАТО не должны быть размещены на Украине.