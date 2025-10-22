Круглый год под контролем: Госдума утвердила закон о непрерывном призыве на военную службу

Среди других нововведений — утвержденный срок в 30 дней для явки в военкомат

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий круглогодичный призыв на военную службу — с 1 января по 31 декабря. Также документ уточняет порядок явки по электронной повестке. О нововведениях в системе призыва, категориях годности и ответственности за уклонение — в материале «Известий».

Круглогодичный призыв срочников: новый порядок

С 1 января 2026 года медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии для новобранцев на срочную службу будут проводиться круглогодично. При этом отправка граждан к местам прохождения службы будет как и раньше осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее авторы инициативы сообщали, что это позволит распределить нагрузку на военные комиссариаты, устранить сезонные пики и сделать процесс комплектования более равномерным. В документе уточняется, что переход на новый порядок будет поэтапным и потребует адаптации региональных комиссий.

Электронные повестки: 30 дней на явку

Согласно поправкам, призывники обязаны явиться в военкомат в течение 30 дней после размещения повестки в электронном реестре. Уведомление направляется в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а для москвичей — дополнительно в личный кабинет на портале «Мос.ру».

Военные комиссариаты получают право принимать решения об отсрочке или освобождении от службы без личного присутствия гражданина, при этом выписки из реестра воинского учёта будут формироваться в электронном виде.

Цель внедрения системы — повысить прозрачность и исключить случаи, когда гражданин утверждает, что не знал о необходимости явки.

Категории призывников и основания для отсрочки

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», под призыв на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не имеют законных оснований для освобождения или отсрочки и обязаны состоять на воинском учете. К категории призывников относятся как те, кто уже состоит на учете, так и обязанные это сделать.

Эта норма действует с 1 января 2024 года после внесения изменений, увеличивших верхний возрастной предел призывников с 27 лет. Повышение возраста стало частью мер по укреплению обороноспособности страны и расширению кадрового резерва Вооруженных сил.

Не подлежат призыву граждане, находящиеся в запасе, освобожденные от службы или имеющие законную отсрочку. Отсрочка предоставляется отдельным категориям граждан, включая:

ухаживающих за родственниками, опекунов несовершеннолетних братьев и сестер;

временно непригодных по состоянию здоровья до одного года;

воспитывающих ребенка без матери, двух и более детей или ребенка-инвалида до трех лет;

супругов, у которых жена беременна на сроке не менее 22 недель.

Также отсрочка может предоставляться мужчинам, поступившим на службу в правоохранительные органы или войска Росгвардии после вуза, обладателям высшего образования и специальных званий, избранным депутатами или главами муниципалитетов, зарегистрированным кандидатам на выборах, сотрудникам аккредитованных IT-компаний по профильной специальности, а также очным студентам образовательных организаций и другим категориям, предусмотренным ст. 24 закона.

Для получения отсрочки гражданин обязан обратиться в военкомат, а решение о предоставлении отсрочки или освобождении принимает призывная комиссия.

Единый цифровой реестр: контроль в реальном времени

После запуска Реестра воинского учета информация о наличии оснований для отсрочки или освобождения будет доступна в личном кабинете на «Госуслугах» и проверяться онлайн. В настоящее время Реестр находится на стадии разработки.

Система позволит автоматически обновлять данные о гражданах, состоящих на воинском учете, используя сведения от государственных органов, работодателей и образовательных организаций. Реестр также будет автоматически ставить граждан на учет и снимать с него, уведомлять о внесении изменений и других действиях, а также предоставлять выписки с содержащимися сведениями.

Ответственность за уклонение

Как и весенний, осенний призыв будет проводиться с использованием государственной информационной системы.

Призывников уведомляют о необходимости явки в военкомат с помощью бумажных повесток, направляемых заказными письмами с уведомлением по месту жительства или вручаемых лично.

Кроме того, электронные повестки направляются в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги». Жители Москвы смогут получать их также в личном кабинете на портале мэра и правительства города «Мос.ру».

С 2025 года усилен контроль за исполнением решений призывных комиссий. С 7 июля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы от 10 до 20 тыс. рублей за непредставление военкомату информации о смене места жительства. Аналогичная ответственность наступает за неявку в военкомат в установленный срок при переезде без подтверждённой регистрации.

Медицинское освидетельствование: единые правила и цифровые справки

Прохождение медицинской комиссии сохраняется как обязательная процедура для всех призывников. Согласно информации Минобороны, после завершения психологического тестирования и медицинского обследования молодые люди направляются на заседание призывной комиссии.

На комиссии принимается окончательное решение о годности граждан к военной службе по призыву. Призывники распределяются по категориям от «А» до «Д», где «А» означает полную годность, а «Д» — полную негодность к службе. Действующая система медицинской оценки сохраняет все ранее установленные критерии освидетельствования.

Юлия Фокина