Депутаты Рады одобрили передачу доходов от замороженных активов РФ на нужды ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Проголосовав на очередном заседании, депутаты Верховной рады Украины одобрили передачу доходов от замороженных активов РФ на нужды ВСУ. Эти деньги составят большую часть от 325 миллиардов гривен (примерно 6,7 миллиарда евро), которые было решено дополнительно выделить на военные расходы.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на группу нардепов из числа одобривших данное решение.

Отмечается, что львиная доля от этой суммы – 292 миллиарда гривен (около 6 млрд евро) – является доходом от заблокированных в Европе российских средств. Киев может получить их гораздо раньше, чем рассчитывал. Как можно заметить, распорядился он этими еще не полученными деньгами еще раньше.

Как пояснила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, Брюссель передаст средства россиян Украине в виде кредита ERA loans, который является не только беспроцентным, но и невозвратным. И хотя в ЕС еще не дали разрешение на использование его для ВСУ (раньше это было под запретом), в Киеве уже решили потратить эти деньги на военные нужды. Украинское правительство пыталось добиться снятия данного ограничения, но удалось ли это, официально не сообщается.

Значительная часть дополнительных средств будет израсходована на денежное довольствие военнослужащим ВСУ.

Ранее лидеры европейских государств решили дать поручение Еврокомиссии найти законный способ передать замороженные российские активы киевскому режиму. Поводом для этого стало согласие не препятствовать таким шагам со стороны Бельгии, на территории которой хранятся уже почти украденные средства.