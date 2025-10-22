В предстоящие 4 года кардинально изменится структура мирового экспорта/импорта вооружений

ЦАМТО, 21 октября. В предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) существенно изменится структура мирового экспорта/импорта по отдельным категориям вооружений. Во многом это связано с эффективностью применения тех или иных ВиВТ в ходе проведения СВО.

По оценке ЦАМТО, по стоимостному параметру объемы экспортных продаж на период 2025-2028 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 181,672 млрд. долл. (30,43%);

2. Бронетанковая техника – 76,767 млрд. долл. (12,86%);

3. Средства ПВО – 69,499 млрд. долл. (11,64%);

4. Вертолетная техника – 65,755 млрд. долл. (11,01%);

5. Военно-морская техника – 54,363 млрд. долл. (9,11%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 35,131 млрд. долл. (5,88%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 17,205 млрд. долл. (2,88%).

На все другие типы ВиВТ приходится 96,586 млрд. долл. (16,18%).

Общий объем продаж по всем категориям вооружений в 2025-2028 гг. прогнозируется в объеме 596,977 млрд. долл.

Справочно

В целом общий объем мирового экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2017-2024 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 688,508 млрд. долл., в том числе в 2017 году – 81,248 млрд. долл., в 2018 году – 73,711 млрд. долл., в 2019 году – 71,625 млрд. долл., в 2020 году – 80,907 млрд. долл., в 2021 году – 84,779 млрд. долл., в 2022 году – 106,601 млрд. долл., в 2023 году – 90,029 млрд. долл. и в 2024 году – 99,609 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2017-2024 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 238,829 млрд. долл. (34,69% от объема продаж всех категорий ВиВТ);

2. Вертолетная техника – 85,833 млрд. долл. (12,47%);

3. Военно-морская техника – 74,682 млрд. долл. (10,85%);

4. Средства ПВО – 59,533 млрд. долл. (8,65%);

5. Бронетанковая техника – 59,109 млрд. долл. (8,59%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 27,232 млрд. долл. (3,96%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 19,923 млрд. долл. (2,89%).

На все другие типы ВиВТ, включая оценочные (неидентифицированные по основным видам ВиВТ) поставки, пришлось 123,366 млрд. долл. (17,92%).

В процентном выражении (сравнивается период 2025-2028 гг. с периодом 2017-2024 гг.) в рейтинге по стоимостному объему поставок по отдельным категориями ВиВТ произойдут следующие изменения.

Самое значительное изменение касается категории "Бронетанковая техника", которая переместится с 5 сразу на 2 место в рейтинге. Во многом это связано с ситуацией вокруг Украины, которая обусловила очень резкий рост заказов и поставок именно в данном сегменте рынка (в ходе СВО бронетехника показала свою значимость и незаменимость на современном ТВД). В процентном выражении доля бронетанковой техники "взлетит" с 8,59% до 12,86% (+4,27%).

Второй существенное изменение касается категории "Вертолетная техника", которая опустится в рейтинге со 2 на 4 место. Это говорит о некотором перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 12,47% до 11,01% (-1,46%).

На одну позицию в рейтинге поднимется категория средства ПВО (с 4 на 3 позицию), в процентном выражении доля средств ПВО возрастет с 8,65% до 11,64% (+2,99%). Существенный рост процентной доли этой категории также связан с ситуацией вокруг Украины.

Сразу на две позиции в рейтинге опустится категория "Военно-морская техника" (с 3 на 5 место). В процентном выражении доля категории "Военно-морская техника" снизится с 10,85% до 9,11% (-1,74%).

Сохранят свои позиции в рейтинге категории авиационная техника (1 место), ракетно-артиллерийское вооружение (6 место) и БЛА (7 место). В то же время, доля авиационной техники в процентном выражении снизится с 34,69% в 2017-2024 гг. до 30,43% в 2025-2028 гг. (-4,26%, очень значительное сокращение), доля категории РАВ в процентном выражении возрастет с 3,96% до 5,88%. По категории РАВ, несмотря на то, что она сохранит 6 позицию, рост в процентном отношении будет существенным (+1,92%), что также как по категориям бронетехника и системам ПВО, связано, прежде всего, с ситуацией вокруг Украины.

То есть, в предстоящие 4 года на мировом рынке ожидается существенный рост спроса, прежде всего, в категориях бронетехника, системы ПВО и ракетно-артиллерийское вооружение.

Рост рынка в части стоимостных объемов поставок будет и в категории БЛА, хотя в процентном отношении доля этой категории практически не изменится и составит 2,88% в 2025-2028 гг. против 2,89% в 2017-2024 гг. Рост "физических" объемов поставок БЛА также связан с проведением СВО на Украине, где беспилотники (всех типов) доказали свою незаменимость на современном ТВД. Для сравнения: в 2025-2028 гг. объем мирового экспорта БЛА прогнозируется в объеме 17,205 млрд. долл. против 12,137 млрд. долл. в 2021-2024 гг. и 7,786 млрд. долл. в 2017-2020 гг.

Рейтинговая оценка прогнозируемых объемов поставок по отдельным категориям ВиВТ на период 2025-2028 гг. включает контракты, тендеры и заявленные намерения по экспорту/импорту вооружений по состоянию на октябрь 2025 г.

Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов, тендеров (и намерений) по срокам поставок ПВН, либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяция по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники.

Таким образом, данный расчет дает прогноз экспорта по отдельным категориям ВиВТ по имеющемуся портфелю заказов, тендерам и намерениям по состоянию на октябрь 2025 г. при условии соблюдения первоначально оговоренных в контрактных обязательствах сроков без учета форсмажорных обстоятельств (к примеру, развитие ситуации вокруг Украины по наихудшему сценарию, новые пандемии, а также другие возможные непредвиденные ситуации в мире в предстоящие 4 года, которые коренным образом могут повлиять на мировую экономику).

Подробный отчет с большим количеством таблиц будет размещен в готовящемся к публикации Ежегоднике ЦАМТО-2025: статистика и анализ мировой торговли оружием.