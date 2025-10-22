Войти
Bloomberg: США не хотят быть частью плана по использованию активов РФ для Киева

Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

ЦАМТО, 21 октября. США уведомили страны Европы, что пока не будут присоединяться к плану использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 млрд. евро, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Американские чиновники проинформировали своих европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе, на полях встречи МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе", – цитирует "РИА Новости" публикацию Bloomberg.

Чиновники из США объяснили свое нежелание содействовать плану рисками для рыночной стабильности, пишет агентство.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что на предстоящем заседании Европейского совета 23 октября будет настаивать, чтобы ЕС использовал российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 млрд. евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
