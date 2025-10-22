От Газы до Украины: почему миротворческие амбиции Трампа заслуживают одобрения (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Трамп способен в одиночку решить украинский конфликт

Миротворческие усилия Трампа должны быть оценены по достоинству даже его противниками, считает обозреватель The Guardian. По его мнению, лидер США поймал подходящий момент и заставил Нетаньяху прекратить войну в Газе, а теперь он намерен положить конец конфликту на Украине. Все это служит примерами объективных успехов Трампа.

Саймон Дженкинс (Simon Jenkins)

Попытки понять истинные мотивы президента бессмысленны, но так ли важны наши сомнения, если результат — скорейшее окончание конфликта?

Дональд Трамп ведет себя разумно и правильно. Купаясь в лучах славы после достигнутого им прекращения огня в Газе, в пятницу вечером он в окружении репортеров летел во Флориду. Барабаны войны гремели по всей Европе, а Владимир Зеленский умолял его о ракетах "Томагавк". Каков был его ответ?

Трамп был явно сыт по горло и сказал Зеленскому: иди и заключай сделку, пора "немедленно прекратить конфликт, остановиться на линии фронта, разойтись по домам, прекратить боевые действия и убийства". Вопрос закрыт. "Томагавки" ознаменуют лишь эскалацию и новые смерти. Заключай сделку.

Учитывая, что всего месяц назад Трамп обмолвился, что Украина может вернуть все захваченные Россией территории, нельзя сбрасывать со счетов его непредсказуемость. Любое слово может оказаться пустым звуком. Однако современная дипломатия уже мало связана с идеологией или последовательностью. Теперь это вопрос самолюбия и зрелищности. Его суть — использовать каждую возможность по мере ее появления и наблюдать за развитием событий.

Трамп явно уловил подходящий момент, чтобы заставить Биньямина Нетаньяху прекратить убивать палестинцев. Сделав это, он открыл ранее запертую дверь к миру. Одобрить это были вынуждены даже те, кто Трампа на дух не переносят. Правильный результат оправдывает любые мотивы.

Политика Запада в отношении Украины заплутала в пыльных коридорах НАТО, ЕС и ООН. Их лидеры давно отошли в сторону, ограничиваясь пожеланиями удачи Зеленскому. Ему предоставляют достаточно помощи, чтобы продолжать сражаться, но не чтобы победить. Они чувствуют себя хорошо, рассказывая миру, как ужасен Владимир Путин, и призывая Зеленского держаться.

Сторонники жесткой линии возразят, что прекращение огня вдоль существующей линии фронта ничего не "решит". Оно лишь повторит перемирие 2015 года и уступит России еще больше территорий, предав тысячи погибших за свою страну украинцев, не говоря уже о миллионах жителей Запада, ощутивших резкий рост цен на энергоносители. Уж лучше честь в руинах, чем мир в бесчестии. И что, собственно, дурного в нескольких "Томагавках", упавших на Москву?

И Газа, и Украина были территориальными конфликтами, от которых Запад теоретически мог держаться в стороне. История рассудит, действительно ли характер и уровень его вмешательства помогли урегулированию и прочному миру. В случае с Украиной США и НАТО отреагировали с реализмом и осторожностью. Джо Байден установил жесткие ограничения на военную помощь, чтобы минимизировать опасность эскалации. Трамп мудро придерживается той же линии.

Теперь он говорит, что хочет положить конец конфликту. Мы полагаем, что в последнем телефонном разговоре с Путиным он согласился не передавать Зеленскому "Томагавки". Ждем, на что согласится Путин в ответ, чтобы Трамп мог устроить еще один праздник славы, как с Газой. Невелика цена окончания боевых действий. Но Путин — не Нетаньяху, и у Трампа нет над ним рычагов влияния. Он идет на риск.

Последние 30 лет показатели США в решении мировых проблем носили плачевный характер. Трамп давно выступает против зарубежных авантюр и заявляет, что Америке ни к чему лезть не в свое дело. Он неохотно посылает войска за океан и никогда не утверждает, что на США возложена божественная миссия спасти мир ради свободы. Но если он хочет еще одних мировых аплодисментов, то придется прижать Путина к стенке. Да, будет трудно, но это не причина не пытаться.

Новый реализм диктует нам отбросить церемонии и пустые разговоры. Мы вынуждены принимать мир в его суровой реальности, а не в розовых очках собственных иллюзий. Теперь на Трампа ложится тяжелейшая задача — создать систему безопасности вдоль украинского фронта, которая устроит и Путина, и Зеленского. Такая же головоломка ждет его в Газе, где нужно будет уравновесить интересы Израиля и Палестины. Без поддержки американских войск в этих миссиях его дар убеждения должен будет достичь почти сверхъестественной силы — иначе о репутации миротворца можно забыть.

Трамп зашел так далеко, не используя дипломатический аппарат стран НАТО или кого-то еще. Он прав в том, что союзники до сих пор не смогли ничего добиться. Он действовал через пеструю свиту приспешников, готовых выполнить любой приказ, ведь терять им было нечего. Пока что их главным — и единственным — достоинством оставалась способность сдвигать дела с мертвой точки.

Явное намерение Трампа — положить конец двум ожесточенным вооруженным конфликтам с помощью личного обаяния. Он полагается на свое влияние на других, столь же эгоистичных лидеров, стоящих на его пути. На Украине ситуация патовая. Трамп просто призывает остановить боевые действия, остановить убийства и вернуть солдат домой к семьям. Можно называть это тщеславием и эгоизмом, но что с того? Это призыв к миру со стороны самого могущественного лидера мира. Мы должны желать Трампу успеха и поздравить его, если все в итоге получится.