Telegraph: план Мерца восстановить призыв в бундесвер провалился

Канцлер Мерц обещал превратить бундесвер в сильнейшую на европейском континенте неядерную армию, но у него нет возможностей претворить эту идею в жизнь, пишет The Telegraph. Его партнеры по правительственной коалиции из СДПГ категорически против восстановления службы по призыву.

Джеймс Ротвелл (James Rothwell)

Канцлер Фридрих Мерц настаивает на воинском призыве по жребию, но его планы выглядят шаткими.

А все шло так хорошо. "Германия вернулась!" — провозгласил Фридрих Мерц, придя к власти в мае и пообещав создать сильнейшую в Европе армию для противостояния России. Круша бюрократические препоны с мощью танка Panzer II, канцлер отменил жесткие ограничения Германии на госдолг и открыл путь неограниченным расходам на оборону.

Затем он создал "специальный фонд" в 500 миллиардов евро, чтобы вдохнуть новую жизнь в немецкую инфраструктуру, такую как дороги и мосты, которые в случае войны с Москвой понадобятся для переброски танков и войск на восточный фронт. Но на прошлой неделе господин Мерц лоб в лоб столкнулся со своими коалиционными партнерами из-за главного столпа его грандиозного плана по созданию новой немецкой армии: военной службы.

В правительстве разразился спор вокруг предложения о принудительном призыве мужчин по жребию по достижении ими 18-летнего возраста — с целью создания к 2030 году 260-тысячной регулярной армии. Партия канцлера, правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), заявляет, что призыв по жребию является "справедливым и рациональным" средством подстраховки на случай, если добровольческая система не обеспечит достаточного количества солдат.

Между тем Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), левоцентристского коалиционного партнера Мерца, обвиняют в блокировании реформы под давлением молодых избирателей и в силу твердого убеждения, что военная служба должна быть исключительно добровольной. Разногласия настолько глубоки, что министр обороны от СДПГ Борис Писториус был вынужден отменить пресс-конференцию, на которой ранее обещали представить детали схемы прохождения службы.

Призывной план Мерца, который может оказаться решающим для привлечения десятков тысяч дополнительных солдат, теперь выглядит крайне шатким. Есть риск, что Мерцу не удастся объединить вокруг этого вопроса свою коалицию, не говоря уже о том, чтобы провести закон через парламент — что похоронит его мечту о создании "сильнейшей неядерной армии" Европы.

Военная служба, или "Wehrdienst", — деликатная тема в Германии, несущей груз исторической вины и десятилетиями предпочитавшей оставаться в тени, когда дело касалось вопросов европейской безопасности. Раньше в стране существовал призыв на военную службу, но в 2011 году от этой практики отказались как от крайне непопулярной и более не нужной.

Все меняется при канцлере Мерце, который жаждет превратить Германию в крупную европейскую военную державу, равную Великобритании или Франции. Чтобы достичь этого, лидер ХДС выдвинул серию оборонных реформ, включая призыв по жребию, которые, по его собственным словам, сделают бундесвер "сильнейшей неядерной армией в Европе".

Но послевоенная немецкая политика нетерпима к сильным личностям: по замыслу, это система, в которой многопартийные коалиции должны кропотливо работать над компромиссами. В случае Мерца это означает, что призыв по жребию должен получить одобрение коалиционного партнера в лице СДПГ. Задача, как оказалось, не из легких.

Будучи некогда марксистским движением, СДПГ имеет сильные пацифистские тенденции, а также ностальгические настроения по отношению к Москве среди рядовых членов и партийных бонз. Одним из нашумевших примеров является Герхард Шредер, дружественный Кремлю бывший канцлер от СДПГ, сохранивший тесную дружбу с Владимиром Путиным даже после начала полномасштабных боевых действий на Украине. Иными словами, это не та партия, от которой ждешь требований ввести призыв с 18 лет и пойти войной на Россию.

Борис Писториус, один из наиболее воинственных антироссийских голосов СДПГ, годами пытался отучить партию от такого образа мыслей. Он предупреждал союзников, что Германия должна стать "kriegstüchtig", то есть готовой к войне страной, которая считает Россию угрозой, а не старым другом из коммунистического прошлого. Но принятое им на прошлой неделе решение сорвать принятие законопроекта о военной службе говорит о том, что он уступил давлению носителей более традиционных голосов для СДПГ взглядов.

Немецкий политолог Карло Масала (CarloMasala) считает, что СДПГ прибегает к "тактической оппозиции", чтобы "утопить" новую схему прохождения службы, поскольку элемент жребия крайне непопулярен среди молодых избирателей. "Часть СДПГ опасается потерять их на предстоящих выборах, если согласится на военную службу с элементами принуждения", — сказал The Telegraph Масала, автор книги "Если Россия победит", в которой излагается сценарий, где в 2028 году Россия объявляет войну НАТО. "Молодежное крыло СДПГ также выступает [против призыва]. Это уже помешало Писториусу провести более амбициозный закон в прошлом правительстве", — добавил он, имея в виду неудачную попытку ввести шведскую модель с призывом небольшой части молодежи.

Выступая в четверг в парламенте, Писториус пытался сохранить лицо перед публичными дебатами о том, как должна выглядеть новая модель Wehrdienst в Германии, и заявил, что надеется найти компромисс. Также он заверил, что, по этой схеме, призыв будет объявляться только в том случае, если добровольцы не будут поступать в достаточном количестве. Возможно, это была попытка успокоить коалиционных партнеров из ХДС, но те все равно обеспокоены тем, что многие в СДПГ явно не разделяют взглядов Писториуса.

В ходе тех же дебатов старший депутат от ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) защищал идею со жребием как своего рода лотерею для граждан, в которой "у всех мужчин равные шансы и равные риски — в этом равенстве заключается справедливость и рациональность процедуры". То есть молодым немцам следует утешаться мыслью, что они могут и не вытянуть злосчастную короткую соломинку, которая обяжет их к полугоду чистки сапог и строевой подготовки.

Риск "уклонения от призыва"

Даже если Мерцу удастся объединить коалицию вокруг идеи с лотереей, ей все равно придется столкнуться с другими препятствиями. Недавний опрос показал, что призыв поддерживают лишь 37% немцев в возрасте 18-29 лет, а это указывает на будущие проблемы с уклонением от службы. Эксперты также предупреждают, что принять огромный поток новобранцев бундесвер не готов. "В настоящее время отсутствуют мощности для обучения, экипировки и размещения большого количества призывников, — сообщил The Telegraph полковник Патрик Сенсбург (PatrickSensburg), председатель Ассоциации резервистов Германии. — Если будет принято решение о призыве, эти мощности необходимо будет оперативно наращивать".

Кое-кто видит в ажиотаже вокруг призыва параллель с предыдущим спором между ХДС и СДПГ о поставках Украине ракет "Таурус". Во время предвыборной кампании Мерц давал понять, что пошлет ей эти ракеты, чтобы переломить ход боевых действий. Но после его вступления в коалицию с СДПГ эта риторика испарилась. Не станет ли идея восстановления воинского призыва очередным провалом решительного немецкого канцлера?