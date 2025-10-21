Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"

Российские крупнокалиберные пулеметы КПВТ считаются самыми мощными в мире. Они устанавливались на различную бронетехнику, например тяжелые танки Т-10М, бронетранспортеры БТР-60БП, БТР-70 и БТР-80. В настоящее время их решили использовать для уничтожения различных типов беспилотников.

Для этого 14,5-мм установка, смонтированная в кузове автомобиля, получила тепловизионный прицельный комплекс "Кречет+", в котором для обнаружения и сопровождения целей внедрены элементы искусственного интеллекта.

Видео новинки размещены в Telegram-канале "Лаборатории ППШ". Такое оборудование устанавливалось на 12,7-мм "Корд", который предназначался для противодействия вражеским катерам-камикадзе. Имеется модификация с четырехствольными 7,62-мм пулеметами ГШГ, а также лазерной турелью.