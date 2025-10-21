На верфи Cochin Shipyard спущен на воду 6-й противолодочный корабль ASW-SWC для ВМС Индии

ЦАМТО, 20 октября. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 18 октября на верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочи официальной церемонии спуска на воду противолодочного корабля для мелководного фарватера ASW-SWC "Магдала", предназначенного для ВМС Индии.

"Магдала" является шестым из восьми заказанных компании CSL кораблей ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft). Как отмечается, доля комплектующих национального производства в конструкции корабля составит 80%.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на строительство 8 кораблей ASW-SWC Министерство обороны МО Индии заключило с компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) 29 апреля 2019 года. Его стоимость составила 63,11 млрд. рупий (около 901,5 млн. долл. на день заключения). Днем позднее МО Индии заключило аналогичный контракт на строительство 8 кораблей с компанией Cochin Shipyard Limited (CSL).

GRSE реализует проект совместно с Larsen & Toubro (L&T). Компании построят по четыре корабля. Резка стали для головного корабля серии, "Арнала", началась 31 декабря 2020 года. Он вошел в боевой состав Восточного командования флота 18 июня 2025 года. Спуск на воду восьмого и последнего корабля серии, "Аджай", состоялся на предприятии GRSE в июле 2025 года. Второй корабль, "Андрот", был поставлен заказчику в октябре 2025 года.

Cochin Shipyard Limited приступила к резке стали для строительства кораблей серии в декабре 2020 года. Церемония спуска на воду первых трех кораблей ASW-SWC, "Махе", "Малван" и "Мангрол", состоялась 30 ноября 2023 года, четвертого и пятого, "Мальпе" и "Мульки", – 9 сентября 2024 года. Шестой и седьмой корабли серии были заложены в январе 2025 года, восьмой – в мае 2025 года. Предполагается, что первый корабль Cochin Shipyard передаст ВМС Индии до конца октября текущего года.

Как планируется, 16 кораблей класса "Арнала" (ASW-SWC) заменят противолодочные корветы класса "Абхай" (Проект 1241 PE / "Паук-2"), принятые на вооружение ВМС Индии в 1989-1991 гг.

Корабли ASW-SWC будут применяться для противолодочной борьбы в прибрежных водах совместно с самолетами, а также ведения разведки и постановки мин. Они также могут использоваться для поисково-спасательных операций и в конфликтах низкой интенсивности.

В результате реализации проекта ВМС Индии получат корабли длиной 77,6 м, шириной 10,2 м, осадкой 2,7 м, водоизмещением около 1490 т. Три водометны движителя позволят развивать скорость до 25 узлов. Дальность хода составит 1800 морских миль на скорости 14 узлов. Экипаж корабля – 57 человек. В состав вооружения войдут легкие торпеды, противолодочные ракеты, артиллерийская установка NSG-30 и два 12,7-мм пулемета.