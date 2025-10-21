Войти
Расходы Турции в 2026 ф.г. на оборону и безопасность предложены в размере 51,4 млрд. долл.

Флаг Турции
Флаг Турции.
Источник изображения: Public Domain

ЦАМТО, 20 октября. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в парламенте, что правительство предложило выделить в 2026 ф.г. 2,155 трлн. лир (51,4 млрд. долл.) на расходы, связанные с обороной и внутренней безопасностью.

Таким образом, как сообщает Daily Sabah, общая сумма на оборону и безопасность составит около 11,4% от общих прогнозируемых госрасходов Турции на 2026 ф.г., которые оцениваются в 18,93 трлн. лир (452,3 млрд. долл.).

В частности, проект бюджета на 2026 ф.г. предусматривает выделение 1,202 трлн. лир (28,7 млрд. долл.) на нужды Министерства национальной обороны Турции и программы военных закупок, а также 953 млрд. лир (22,7 млрд. долл.) – на правоохранительные органы, такие как полиция, жандармерия и береговая охрана.

Проект бюджета на 2026 ф.г. предусматривает примерно 34-процентное увеличение ассигнований на оборону и безопасность по сравнению с 2025 ф.г. Официальные лица объясняют это ростом расходов на персонал, расширением программ беспилотных систем и ракет, а также продолжающимися трансграничными операциями на севере Сирии и Ирака.

"Расходы на оборону останутся главным приоритетом, поддерживая как текущие операции, так и инициативы по модернизации", – заявил Д.Йылмаз.

Образование останется крупнейшей статьей расходов, на которую выделено 2,89 трлн. лир (69 млрд. долл.). Оборона и безопасность являются второй по величине статьей расходов. Далее следуют здравоохранение и социальное обеспечение. Обсуждения проекта бюджета в национальном собрании Турции, как ожидается, завершатся до конца этого года.

Как отмечает Clash Report, хотя сумма в 2,155 трлн. лир покрывает прямые военные расходы, Турция также использует внебюджетные механизмы для финансирования оборонного развития. Ожидается, что за счет средств Фонда поддержки оборонной промышленности (SSDF), используемого для финансирования закупок и разработок через Агентство оборонной промышленности (SSB) при администрации президента Турции, фактические расходы на оборону в 2026 ф.г. будут существенно больше, чем предложено в проекте бюджета.

Турция в последнее время все больше опирается на национальную оборонную промышленность, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

