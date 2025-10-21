Войти
Власти повысили лимит льготных кредитов для оборонки на выпуск гражданской продукции

Правительство РФ увеличило почти в шесть раз – с 0,6 до 3,5 млрд рублей – ежегодный лимит на субсидирование из госбюджета льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство продукции гражданского назначения.

"На ведущих отечественных предприятиях сейчас готовятся значимые инициативы в этой сфере, в том числе по изготовлению компонентов, комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отрасли, а также оборудования в секторе экологического машиностроения, – цитирует Интерфакс выступление на совещании с вице-премьерами. – Чтобы ускорить запуск таких проектов, будет существенно увеличен предельный размер соответствующей субсидии. Она до настоящего времени была ограничена 600 млн рублей. Теперь же в течение следующих 9 лет появится возможность выделять на такие цели уже до 3,5 млрд рублей ежегодно".

Он отметил, что увеличение лимита по субсидии даст возможность открыть перспективное производство в целом ряде регионов, в том числе в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской и Московской областях.

Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 году, отмечается в сообщении кабинета министров. Займы на весь период реализации проекта предоставляет госкорпорация "ВЭБ.РФ". Минимальный размер кредита составляет 500 млн рублей, ставка – от 5% годовых. Объем инвестиций в проект для участия в льготной программе должен составлять не менее 1 млрд рублей.

