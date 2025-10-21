ВМС США выбрали GA-ASI разработчиком боевого БЛА типа "надежный ведомый" в рамках программы CCA

Этот снимок экрана из рекламного ролика, выпущенного General Atomics, дает концептуальное представление о том, как выглядит её Gambit, претендент на участие в программе OBSS ВВС США. (Изображение: GA-ASI).

ЦАМТО, 20 октября. Компания GA-ASI объявила о подписании 17 октября с командованием ВМС США контракта на разработку концептуального проекта боевого БЛА типа "надежный ведомый" в рамках программы CCA (Collaborative Combat Aircraft), предназначенного для применения в составе авиакрыла авианосцев.

Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) была выбрана для разработки проекта CCA с учетом модульного подхода к выбору платформы, позволяющему быстро адаптировать аппарат в соответствии с меняющимися требованиями к выполняемым задачам. Подходы GA-ASI соответствуют стратегии ВМС США, предполагающей небольшие, но частые закупки, что обеспечивает быстрое внедрение передовых технологий вместо традиционных программ с длительным жизненным циклом.

Контракт на разработку CCA последовал за выбором компании в качестве разработчика первого БЛА типа "надежный ведомый" YFQ-42A для ВВС США. Летные испытания YFQ-42A начались в августе.

CCA будет представлять собой высокоэффективный полуавтономный реактивный летательный аппарат, который будет действовать совместно с традиционными пилотируемыми боевыми самолетами и расширит их возможности. Производимые в больших количествах по сравнительно низкой стоимости БЛА позволят снизить риски для пилотов, расширить возможности обнаружения угроз, повысить боеспособность авиакрыла.

Проект ВМС США по созданию CCA направлен на обеспечение бесперебойного взаимодействия между пилотируемыми истребителями, беспилотными летательными аппаратами и вспомогательными платформами; снижение рисков для пилотируемых платформ; поддержку и усовершенствование самолетов 4-го и 5-го поколений и дополнение возможностей самолетов 6-го поколения, обеспечение максимальной гибкости применения, экономической эффективности и результативности выполнения задач.

На авиасалоне в Фарнборо в 2024 году компания GA-ASI представила разработанную ею концепцию корабельного БЛА CCA под обозначением Gambit 5. Линейка Gambit компании GA-ASI предусматривает несколько вариантов CCA, быстро реконфигурируемых на основе общего ядра Gambit, что обеспечивает унификацию для быстрого и дешевого масштабирования производства.