ЕС хочет использовать часть кредита из замороженных российских активов на закупку оружия в США для Украины

ЦАМТО, 20 октября. Евросоюз хочет использовать часть кредита из замороженных российских активов на закупку американского оружия для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 17 октября газета Financial Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение документ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

"ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 млрд. евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины, в предположении, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев... Наибольшая часть этого кредита будет использована на закупку оружия, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы", – говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, после начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Из них более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 млрд. евро из доходов от замороженных активов России.