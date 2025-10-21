dikGAZETE: биолаборатории США по всему миру станут причиной глобальной угрозы

За глобальными событиями разворачивается невидимая война, где оружием становятся смертоносные вирусы, пишет dikGAZETE. Россия впервые обнародовала шокирующие данные о сети биолабораторий, созданных Пентагоном. Очевидным стало одно: миру угрожает большая опасность.

Эрхан Куадзба (Erhan Kuadzba)

В современном меняющемся мире память обществ не успевает обрабатывать столь насыщенную повестку дня. Люди практически каждый день поглощены "искусственно" создаваемыми Западом программами, при этом реальные риски упускают из виду. Мы можем связать это с массовой культурой, навязываемой Западом.

На фоне специальной военной операции, начатой Россией на востоке Украины по приказу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года, вскрылись многие "секретные" проекты Запада и прежде всего США. В частности, выяснилось, что на территории Украины существовали биологические лаборатории под руководством Хантера Байдена (Hunter Biden) — сына тогдашнего президента США Джо Байдена. В одной из таких лабораторий, обнаруженной российской армией во время боевых действий, производились вирусы, представляющие угрозу для стран Восточной Европы и Причерноморья.

Российская сторона, разумеется, предоставила конкретные доказательства соответствующим органам Организации Объединенных Наций (ООН), однако в ООН, находящейся под господством Запада, эти сведения были просто проигнорированы. Россия по-прежнему располагает доказательствами и продолжает работать над разоблачением опасных лабораторий дипломатическими усилиями.

Почему? Потому что Россия не хочет ввязываться ни в ядерную, ни в биологическую войну с западными странами. Это, как говорит президент РФ Владимир Путин, уничтожит весь мир. Соответственно, Запад тоже должен проявлять такую же чувствительность. Однако США и другие западные державы не отказываются от своих военных программ. НАТО продолжает угрожать России и Китаю, в том числе стратегическими вооружениями, при этом угроза биотерроризма висит не только над РФ, но и всеми остальными странами мира.

В настоящее время, по данным таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ООН, Организация Североатлантического договора (НАТО), а также Конвенции о биологическом оружии, 43 микроорганизма (15 бактерий, 24 вируса, 2 грибка, 2 паразита) потенциально могут быть разработаны и использованы в качестве биологического оружия.

Что такое биотерроризм?

Если обратиться к истории, Япония создала биологические лаборатории в период с 1942-го по 1945-й год. Германия во время Второй мировой войны ставила бесчеловечные эксперименты в них. Советский Союз проводил свои исследования с 1920-го по 1992-й год. В 1992 году из-за смены правящего режима в стране деятельность лабораторий была прекращена. США в 1943 году запустили программу создания наступательного биологического оружия в Форт-Детрике, штат Мэриленд. После терактов 11 сентября 2001 года внимание всего мира сосредоточилось на биологических агентах и биотерроризме. И сделали это опять же США.

Практически любой микроорганизм с высокой контагиозностью, простотой и быстротой производства, а также возможностью подавления с помощью вакцин и лечебных процедур может использоваться для биологического нападения. Конечно, существуют различные версии таких вирусов. Специалисты активно работают над этим вопросом. Особенно эксперты из ВОЗ пытаются классифицировать вирусы и донести до общественности информацию об их рисках для человечества. В ответ на биологическую программу США российские специалисты тоже ведут интенсивную работу. Разрабатываются практические решения для самообороны обществ всего мира на случай тотальной биологический войны. Этим обуславливаются и российские инвестиции в медицину.

Не будем забывать, что во время пандемии Covid-19 российские ученые первыми разработали вакцину от коронавируса, и благодаря ее надежности прежде всего россияне были хорошо защищены. При этом побочные эффекты вакцин западного производства продолжают угрожать здоровью миллионов людей. Конечно, эти вопросы открыты для обсуждения.

Недавно одно западное средство массовой информации опубликовало некоторые данные об американских биологических лабораториях. Несмотря на замалчивание этих сведений Соединенными Штатами, издание сообщило, что Америка в рамках данного проекта создала 336 биолабораторий в 30 странах и регионах, включая Украину, Грузию и прочие.

Как бы США ни скрывали это, у них есть такие учреждения в Казахстане (Алма-Ата), Грузии (Лугара), Армении, Узбекистане (Ташкент, Андижан, Ургенч, Фергана), Африке (Уганда). Также известно о наличии опасных объектов в Кении, Нигерии, Танзании, Либерии, Сьерра-Леоне, Египте, Южной Корее (Пусан, Осан и Кунсан), Колумбии, Сенегале и Индонезии (Джакарта). Вдоль границ России и Китая расположено 60 американских биологических лабораторий, а на Украине, согласно заявлениям американских официальных лиц, находится 26 аналогичных центров. Также утверждается, что такие лаборатории есть и в Гвинее, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Азербайджане, Израиле, Ираке, Лаосе, Вьетнаме, Пакистане, Таиланде, Камбодже, на Филиппинах.

В последнее время были раскрыты 5629 контрактов по биологическим лабораториям за пределами Соединенных Штатов. В то время как американское руководство открыто признает существование 336 таких объектов в 30 странах, в том числе 26 лабораторий на Украине, эта цифра показывает, что США заключили контракты с 49 странами.

В начале 2023 года начальник российских войск биологической, химической и радиационной защиты Игорь Кириллов заявил, что США создали на Украине сеть из 30 биолабораторий. Это больше, чем предоставленная американцами статистика. В целом США опасаются разоблачения данных объектов, находящихся под контролем Пентагона, на международных форумах. Несмотря на давление международной общественности, Америка никогда не раскрывала подробности экспериментов, проводимых в биолабораториях по всему миру, и называла их "обусловленными соображениями обороны". Однако это не имеет никакой убедительности в мировом сообществе.

Об Игоре Кириллове следует упомянуть отдельно. Начальник российских войск биологической, химической и радиационной защиты, усердно работавший над разоблачением американских биотеррористических лабораторий, погиб в результате теракта в Москве в декабре 2024 года. Конечно, нетрудно догадаться, что это нападение совершил киевский режим по заказу Запада.

Ведь Пентагону явно не понравилось то, что какая-то страна впервые раскрыла биолаборатории. И на этот раз в руках США против России был украинский террористический режим. Следовательно, разве могут быть сомнения в том, что эта атака была осуществлена именно Киевом?

В свете всех этих событий следует отметить следующее:

Пентагон активно использует рассадники биотерроризма, меняя местоположение разоблаченных биологических лабораторий. К примеру, также получила распространение информация о том, что многие лаборатории из Украины были перенесены в Грузию и другие страны.

Мировая общественность не должна забывать об этих разоблачениях. Помимо индивидуальных усилий России, эксперты многих стран должны проводить исследования биотеррористической угрозы и продолжать удерживать эту проблему в повестке дня.

Сейчас, когда западные страны активно говорят о вероятности третьей мировой войны, необходимо понимать, перерастет ли эта война в биологическую или ядерную. Так, ядерная война может в один момент положить конец всему миру. А биологическая война — привести к его постепенному уничтожению. В такой войне миллионы, а возможно, и миллиарды людей могут погибнуть в тяжелых мучениях. Земной шар погрузится в большой хаос. Произойдут крупные кризисы, как во время пандемии коронавируса.

Мир до сих пор еще не смог преодолеть ущерб, нанесенный пандемией, тогда как новые похожие риски могут поставить под угрозу само существование человечества. Поэтому всем нам нужно быть на чеку.

В частности, страны, в которых предположительно находятся биологические лаборатории США, должны оказать давление на Пентагон и дать понять, что они не хотят иметь такие объекты на своей территории.

В противном случае эти государства тоже станут носителями великой угрозы.

Полезно напомнить, что биотерроризм несет серьезную опасность не только для России, но и для всего мира.