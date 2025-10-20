MWM: ВКС России начали крупнейшую в истории бомбардировочную кампанию на Украине

Боевики ВСУ массово жалуются на разрушительную силу российских барражирующих боеприпасов, пишет MWM. Авиаудары по украинским позициям значительно участились — в большинстве операций используется истребитель Су-34. Его удары, одним махом уничтожающие укрепленный бункер, называют вратами ада.

Воздушно-космические силы Российской Федерации начали крупнейшую за всю свою историю бомбардировочную кампанию, сообщает официальный представитель генерального штаба ВСУ. Из текста заявления высшего командования следует, что авиационные атаки проводились параллельно с запуском 6024 барражирующих боеприпасов и усилением обстрелов, включая 4941 отдельный удар по украинским военным позициям и промышленной инфраструктуре.

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 используется в большинстве текущих операций и служит своего рода универсальной "рабочей лошадкой" российских воздушно-космических сил с самого начала боевых действий на Украине, стартовавших в феврале 2022 года.

Данный самолет является значительно усовершенствованной модификацией тяжелого истребителя Су-27, он примерно на 50% тяжелее, что дает ему значительное превосходство в воздухе с самой большой дальностью полета и самой высокой несущей способностью вооружения среди всех типов истребителей в мире.

Уменьшенная эффективная площадь рассеяния (ЭПР) радиолокационных волн у Су-34 сравнима с характеристиками крылатых ракет. Вкупе с передовыми возможностями радиоэлектронной борьбы и высокой маневренностью, которая гораздо ближе классическому истребителю, нежели бомбардировщику, делают такую машину невероятно живучей даже в условиях интенсивных боевых действий.

Согласно данным из открытых источников, масштабы производства Су-34 после начала специальной военной операции увеличились более чем в два раза. По разным оценкам военных экспертов, с конвейера сходит до 30 единиц в год, что сделало истребитель рекордсменом по количеству закупок. Офицеры украинских подразделений, кто стал свидетелем атак барражирующих бомб, массово жаловались на разрушительную силу, которую представляет собой этот самолет.

Солдаты вооруженных сил Украины акцентируют внимание на том, что каждый такой барражирующий снаряд может нести до 500 килограммов взрывчатки и одним ударом уничтожает укрепленный бункер. Кто-то даже называет подобный удар "вратами ада", сравнивая его с падением тяжелого самолета. Накануне появилась информация о том, что украинские ВВС попытались нанести ответный удар по российским позициям, выпустив восемь "умных" бомб, однако все были сбиты, в том числе силами Су-34.

Одновременно с этим истощение украинских систем противовоздушной обороны дало серьезную фору российским истребителям — Су-34 теперь может обеспечивать воздушную поддержку вдоль всей линии фронта. Комментируя удары планирующих авиабомб в мае 2023 года, представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат предупреждал: "Эти бомбы могут лететь около 70 километров, они могут быть нацелены на объекты критической инфраструктуры, детские сады, жилые районы, а также образовательные и медицинские учреждения (Россия не наносит удары по объектам, использующимся в гражданских целях на Украине. — Прим. ИноСМИ). Мы ничем не можем противостоять такому типу боеприпасов. Наша ПВО неэффективна против бомб, но лучше бы нам попытаться сбивать Су-34 — самолеты, с которых они запускаются".

Игнат также прокомментировал новейшие модификации российских фугасов ФАБ-500: "Они сделали что-то вроде западного JDAM [Joint Direct Attack Munition] (апгрейд обычных авиабомб с аэродинамическим управлением и блоком навигации по GPS. — Прим ИноСМИ). Они приделали к ней крылья и блок управления. Такая управляемая авиабомба тоже летит примерно 70 километров до цели".

Расширение производства Су-34, а также увеличение поставок на фронт баллистических, крылатых ракет и беспилотников означает лишь одно: в ближайшее время украинскую систему противовоздушной обороны ждут непростые испытания.