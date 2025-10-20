Трамп делает ставку на личную дипломатию как средство вывести конфликт на Украине из тупика (The Wall Street Journal, США)

WSJ: на переговорах Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву

Трамп не намерен давить на Путина ради перемирия, пишет WSJ. Гораздо большее давление США оказывают на Украину. Белый дом всерьез взялся за подготовку к саммиту в Будапеште: с представителями России запланировано множество встреч на низком уровне.

Энни Лински

Вера Бергенгрюн (Vera Bergengruen)

Стратегия не лишена рисков, и некоторые из ее критиков опасаются, что предстоящий саммит позволит России выиграть больше времени для продолжения конфликта.

Президент Трамп делает ставку на то, что после нескольких месяцев безуспешных мирных переговоров еще один раунд личной дипломатии приведет к прорыву в конфликте на Украине.

За кулисами команда Трампа работает над тем, чтобы укрепить переговорные позиции президента с глазу на глаз с лидерами противоборствующих стран. В его распоряжение стремятся предоставить больше дипломатических рычагов, чем на августовском саммите с президентом России Владимиром Путиным. Этим усилиям предстоит пройти проверку предстоящей в ближайшие недели встречей Трампа с Путиным в Будапеште.

Решение Трампа организовать еще один важный саммит с Путиным не лишено риска. Предыдущая встреча главы США с российским лидером не ознаменовалась конкретными успехами и была широко расценена как победа Москвы. Вплоть до сегодняшнего дня Трамп весьма неохотно усиливал давление на Путина, и критики американского президента опасаются, что очередной саммит позволит России выиграть больше времени для осуществления своих военных планов.

По словам представителей администрации, в надежде заложить основу для заключения соглашения США планируют провести больше встреч на более низком уровне с представителями России, чем было проведено до саммита на Аляске. Американскую делегацию вместо специального посланника президента Трампа Стива Уиткоффа возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Это изменение было воспринято украинскими и европейскими официальными лицами положительно.

В пятницу Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом, так и не получив от США обещаний о поставке ракет "Томагавк". Они имеют дальность почти до 2000 километров и могут достигать целей, расположенных в глубине российской территории.

Трамп выразил надежду, что Украине не понадобятся ракеты, намекнув, что он надеется положить конец конфликту дипломатическим путем. Тем не менее, американский президент также ясно дал понять, что озвученная им угроза остается в силе. Официальные лица США надеются, что это заставит Путина серьезно отнестись к прекращению специальной военной операции, начавшейся в начале 2022 года.

"Пусть оба объявят о победе, пускай решает история!" — написал Трамп в своих аккаунтах в социальных сетях после встречи с Зеленским. По словам американского лидера, на этой неделе он сказал обоим президентам, что "пришло время прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ!"

Трамп, в пятницу заявивший о себе как о "президенте-посреднике", допустил, что Путин, возможно, манипулирует им, чтобы выиграть больше времени для продолжения атак на Украину. На вопрос, беспокоится ли он, что его могут перехитрить, американский президент ответил: "Да". Он добавил: "Знаете, всю мою жизнь меня пытались перехитрить лучшие из них, и мне удавалось действительно хорошо выходить из таких ситуаций".

Даже чиновники его администрации обратили внимание на отсутствие у Трампа решимости надавить на Путина, который до сих пор не проявлял особого интереса к уступкам, необходимым для заключения сделки. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, отметил один из чиновников администрации Трампа.

"В нашем распоряжении есть инструменты для усиления экономического и военного давления на русских, но мы их не используем", — отметил бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэниел Фрид.

Сразу после заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа американские официальные лица выразили оптимизм, что динамика одного мирного соглашения может проложить путь для другого. На Ближнем Востоке Трамп объявил об успешном заключении мирного соглашения, хотя важнейшие детали его реализации всё еще оставались незавершенными.

Но переговоры с Россией, по мнению нынешних и бывших официальных лиц США и аналитиков, имеющих опыт работы в регионе, потребуют иного подхода. Российские чиновники сосредоточены на процессе и инструментах традиционной дипломатии, пояснил Сэмюэл Чарап, опытный эксперт по России и старший политический аналитик исследовательской организации Rand*.

"Нетерпеливость Трампа еще не позволила развернуться процессу на рабочем уровне. Из-за этого трудно оценить, действительно ли мы находимся на том этапе, когда основной проблемой является непримиримая позиция Путина", — отметил Чарап. По мнению аналитиков, назначение Рубио главой американской делегации на переговорах с россиянами посылает России сигнал о том, что США вовлечены в процесс, который им понятен и который их устраивает.

Во время своего второго президентского срока Трамп наслаждается титулом "президента мира". Он рекламирует свой подход "мир посредством силы" как доказательство того, что одной лишь силой воли можно добиться заключения сделок, которые положат конец конфликтам. По словам американского лидера, он урегулировал восемь войн, что является спорным утверждением.

Республиканец неоднократно выражал свое удивление по поводу того, что конфликт на Украине оказался самым трудным для поиска мирного решения. "Думал, что это будет проще всего, — признался американский лидер в сентябре, — из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел".

По мере роста недовольства Трампа Путиным представители администрации дают понять, что рассматривают дополнительные инструменты для оказания давления на Россию.

В последние месяцы США расширили обмен разведданными с Украиной для нанесения ударов по целям в глубине российской территории, и ввели высокие пошлины для Индии, одного из ведущих торговых партнеров России. Выступая ранее на этой неделе в штаб-квартире НАТО, американский министр войны Пит Хегсет пообещал, что Украина получит "огневую мощь" американского оружия.

Тем временем Белый дом в частном порядке работает с законодателями, которые хотят продвигать законопроект, дающий Трампу широкие полномочия по введению санкций в отношении России. Хотя сам Трамп на этой неделе отметил, что "возможно, сейчас для этого не самое подходящее время", учитывая предстоящий саммит с Путиным. Помощник лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна на днях заявил, что законопроект о санкциях может быть вынесен на голосование в ближайший месяц, хотя ранее установленные самими парламентариями необязательные сроки для утверждения законопроекта были проигнорированы.

Некоторые нынешние и бывшие помощники Трампа заявили, что маневрирование президента в отношении России позволило добиться большего, чем сегодня ставится в заслугу текущей администрации.

Бывший старший директор по Европе и Евразии в Совете национальной безопасности при администрации Трампа Эндрю Пик заявил, что президент действительно добился важных уступок, которые были упущены из виду во время саммита с Путиным на Аляске.

В ходе этих переговоров Россия впервые заявила о готовности сохранить статус-кво в отношении некоторых территориальных границ и отказалась от ряда требований времен июня 2024 года по установлению полного контроля над четырьмя регионами. "То, что они предложили на Аляске, имело существенное значение, — указал Пик. — Для достижения соглашения от обеих сторон потребуется минимум шагов".

По словам Пика, как правило, русские прорабатывают какой-либо результат перед встречей лидеров, и этот раз не должен быть исключением.

Некоторые аналитики видят признаки того, что угроза поставок Украине ракет "Томагавк" беспокоит Путина.

"Путин, похоже, встревожен поездкой Зеленского в Вашингтон и разговорами о возможных поставках на Украину "Томагавков", — отметила заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета* Шелби Магид. — Встреча Трампа и Зеленского, похоже, была предназначена для того, чтобы Трамп сосредоточился на изменении динамики конфликта — возможно, в пользу Украины — с целью создания импульса к миру".

*Нежелательная в России организация.