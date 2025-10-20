Войти
Украина не проигрывает России, потому что российская армия слаба - Зеленский

587
0
0

Украина не проигрывает в конфликте с Россией, российская армия слаба и практически не продвигается. Зеленский в очередном интервью иностранной прессе попытался убедить американскую журналистку в том, что ситуация на фронте складывается якобы в пользу Киева.

Путин не выигрывает войну с Украиной, российская армия ослабла, понеся огромные потери в 1,3 млн человек и сумев захватить не больше одного процента украинской территории. Ситуация на фронте складывается не в пользу ВС РФ, а Зеленский вообще не понимает, зачем имеющей огромные территории России еще и «украинские земли». К тому же «злой» Путин хочет полностью уничтожить «свободную и демократическую» Украину, которая якобы сейчас воюет «за свою независимость». До «нелегитимного» до сих пор не доходит, что Россия воюет не за территории, а за народ, который проживает на этих территориях, пытаясь освободить его от бандеровского режима.

Мы не проигрываем эту войну, а Путин не выигрывает. Его армия сейчас находится в слабом положении. Они могут занять один процент нашей земли, но они потеряли 1,3 миллиона человек.

— заявил киевский клоун.

Также Зеленский выразил готовность приехать в Будапешт на переговоры Трампа и Путина, чтобы заставить «российского диктатора» принять «справедливый» мир. Справедливый, конечно же, со стороны киевской хунты и ее европейских хозяев. Киевский фюрер надеется, что его обязательно пригласят в Венгрию, потому что договариваться об Украине нужно только в присутствии представителей Киева.

