Британский фельдмаршал: Украина не сможет победить из-за нехватки живой силы

Из-за отсутствия живой силы Украина не победит Россию без прямого вмешательства НАТО, передает слова британского военачальника издание The Independent. При этом альянс не собирается вступать в конфликт. По признанию фельдмаршала, Украина не является для Запада жизненно важным вопросом.

Фельдмаршал Дэвид Ричардс заявил журналисту The Independent Сэму Кили, что западные союзники внушили Украине ложные надежды и она не сможет победить Россию, если в конфликт не вмешаются силы НАТО.

По мнению высокопоставленного британского военачальника, Украина не может победить в конфликте с Россией и должна вести переговоры с Кремлем об условиях мира.

Фельдмаршал Дэвид Ричардс заявил, что Киев не сможет вытеснить российские войска с украинской территории без помощи сил НАТО, которые не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

Дэвид Ричардс, которого в начале этого года повысили до звания генерала, самого высокого чина в британской армии, возглавлял силы НАТО во время боевых действий в Афганистане. Он заявил, что союзники Украины подвели Киев.

"Мы поддержали Украину в борьбе, но не предоставили ей средства для победы", — заявил бывший начальник генштаба в подкасте World of Trouble издания The Independent.

Размышляя о шансах Украины на успех в противостоянии с Россией, он сказал: "Я думаю, что украинцы не смогут победить".

"Они не смогут выиграть даже при наличии необходимых ресурсов?" — спросил его ведущий. "Нет", — ответил Ричардс. "То есть даже при наличии всех необходимых ресурсов?" — уточнил журналист The Independent. "Нет, у них недостаточно живой силы", — ответил бывший глава вооруженных сил Британии.

Слова фельдмаршала прозвучали на фоне визита Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом с целью убедить президента США предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Конфликт России и Украины длится уже более трех лет, и каждая сторона периодически добивается некоторых успехов, поскольку боевые действия всё чаще ведутся с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако планы Зеленского оказать давление на Трампа, по-видимому, были нарушены Владимиром Путиным, который поговорил с президентом США за несколько часов до его встречи с украинским лидером в Белом доме.

На пресс-конференции Трамп выразил сомнения по поводу поставок американского оружия, сохраняя при этом дружеский тон по отношению к Зеленскому, что, безусловно, сильно отличается от ситуации в феврале. Президент США подчеркнул необходимость сохранить запасы оружия для своей страны.

Зеленский говорил мало, за исключением вежливого предложения, что в рамках соглашения Украина готова на обмен опытом в области производства беспилотных летательных аппаратов. Трамп, похоже, открыт для такого предложения.

После завершения встречи Зеленский заявил, что Трамп не отказывался от идеи применения ракет Tomahawk, но пока не одобрил ее.

В своем длинном интервью для подкаста Дэвид Ричардс, который стал первым британским генералом со времен Второй мировой войны, командовавшим войсками США, сказал, что перспективы для Украины неблагоприятны.

"Если только мы не вступим в боевые действия вместе с ними, чего мы не сделаем, поскольку Украина не является для нас жизненно важным вопросом, в отличие от России", — сказал он в подкасте World of Trouble.

"Мы решили, что, поскольку это не жизненно важный для нас вопрос, мы не будем вступать в конфликт. Можно утверждать — и я полностью с этим согласен, — что мы находимся в состоянии гибридной войны [с Россией]. Но это не то же самое, что боевые действия, в которых будут гибнуть наши солдаты. Несмотря на наше уважение к успехам Украины и искреннюю симпатию ко многим украинцам, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что такая война будет противоречить нашим национальным интересам. Исходя из моего опыта, лучшее, что может сделать Украина и ее харизматичный лидер Зеленский, — это согласиться на ничью".

Пессимистическая оценка генерала Ричардса противоречит недавним заявлениям Трампа, который, похоже, изменил свое мнение по украинскому вопросу. Ранее он говорил, что у Киева нет никаких преимуществ. Теперь же он заявляет, что Путин не может победить.

"Я думаю, что Украина при поддержке Европейского союза может сражаться и отвоевать свою территорию в ее первоначальном виде, — написал Трамп в соцсетях. — С течением времени, при терпении и финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, возвращение к исходным границам, с которых началась эта конфронтация, вполне реально. Россия уже три с половиной года ведет бессмысленный конфликт, который настоящая военная держава должна была выиграть меньше, чем за неделю. Это не делает ей чести. Наоборот, это всё больше заставляет ее выглядеть "бумажным тигром".

Трамп регулярно менял свою позицию в отношении Украины. Ранее он сильно сократил поставки оружия Киеву, вынудил его пойти на невыгодную сделку "минералы в обмен на оружие" и ограничил помощь США предоставлением разведывательной информации.

На этой неделе Трамп, похоже, снова перешел на сторону Путина, согласившись на встречу с российским лидером в Венгрии под руководством пророссийски настроенного Виктора Орбана, но без участия Зеленского. Он объяснил это тем, что Путин и Зеленский "не слишком ладят друг с другом", и назвал себя президентом-"посредником".

Трамп неоднократно предпринимал попытки добиться перемирия и в августе даже пригласил Путина на саммит на Аляске, который стал довольно унизительным для США.

Генерал Ричардс, который возглавлял британский контингент в Сьерра-Леоне и Восточном Тиморе в качестве бригадного генерала, а затем выступил против участия Великобритании в возглавляемом США вторжении в Ирак, поддержал бывшего генерала США Марка Милли, который еще в ноябре 2022 года предложил Украине провести переговоры с Россией.

В обширном интервью о своей службе в вооруженных силах фельдмаршал рассказал, что, несмотря на блестящую карьеру, ему иногда приходилось иметь дело с "влиятельными кругами", и он часто не соглашался со своим военным и политическим начальством.

Будучи генерал-майором и заместителем главнокомандующего генерала Майка Джексона, Ричардс сказал, что для него была очевидна ложь правительства Тони Блэра о том, что Саддам Хусейн разрабатывал ядерное оружие в Ираке. Вместе с другими высокопоставленными офицерами он подверг сомнению законность решения Великобритании присоединиться к войскам США во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Перед тем как британские силы присоединились к вторжению, Блэр представил парламенту доклад разведки, в котором утверждалось, что иракский лидер разрабатывает ядерное оружие. Этот доклад, которое впоследствии был назван "сомнительным" из-за содержавшихся в нем необоснованных утверждений, в то время вызвал неприятие среди высокопоставленных военных, имевших доступ к реальным разведданным.

"Я и другие офицеры хотели, чтобы глава генштаба задал вопрос, было ли это законно и на чем основаны эти разведданные, — сказал Ричардс. — Я помню слова одного военного (я не буду называть его имени, но он работал в разведке): "Не волнуйтесь. Мы что-нибудь найдем". Это означало: "Не волнуйтесь. Мы что-нибудь найдем, чтобы оправдать наши действия". Тогда я сказал Майку Джексону: "Это дело плохо пахнет"".