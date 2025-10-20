16-тонные грузовики Oshkosh Defense для армии США можно полностью разгрузить за пять минут

Oshkosh Defense А2

Компания Oshkosh Defense известна своими военными грузовиками с паллетной загрузкой (PLS). Технология заключается в размещении и фиксации грузов на паллете (поддоне) по определенной схеме. Очередная модернизированная версия этих пятиосных грузовиков А2 предназначена для перевозки 16,5-тонных грузов — в том числе в условиях бездорожья.

А2 оснащен множеством функций помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, а также систему автономного вождения. Судя по опубликованным фото, А2 смогут автономно передвигаться в составе колонны.

Грузовики оснащены мощными 600-сильными двигателями и гидравлической системой погрузки, обеспечивающей быструю загрузку/выгрузку 6-метровых контейнеров и инженерных модулей с плоской рамой. Для полной разгрузки А2 достаточно всего пяти минут. По оценкам экспертов, каждый грузовик может стоить порядка $650000. На минувшей неделе Oshkosh Defense заключила контракт с армией США на $89 млн. на поставку партии модернизированных грузовиков PLS с технологией автономного вождения.

Александр Агеев