Украина больше не пуп земли: Европа резко уменьшила помощь киевскому режиму (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: европейская помощь Украине за полгода сократилась на 40 процентов

Объем помощи Европы Украине резко снижается, пишет NZZ. У многих европейских стран достаточно денег и ресурсов, однако вкладывать их в киевский режим они почему-то не спешат. Общеевропейские возможности также не исчерпаны: на свои нужды ЕС выделяет гораздо больше средств, чем предоставляет Киеву.

Юлия Монн (Julia Monn)

Лишь немногие государства продолжают тянуть помощь на себе. Остальные скупы или им больше нечего отдавать. А теперь под прицел Москвы попадают как раз самые верные союзники.

Впереди четвертая зима боевых действий, и Владимиру Зеленскому вновь приходится добиваться поддержки Запада. Хотя несколько стран НАТО объявили о предоставлении новых пакетов вооружений, эти обещания прозвучали после месяцев заметного спада военной помощи.

США, могущественнейший донор, после вступления в должность Дональда Трампа в конце января не выделяли новых средств на поставки оружия. Раньше, в первой половине года, когда американское финансирование иссякало, Европа еще могла частично компенсировать этот пробел. Но многие ключевые виды вооружений континент по-прежнему обеспечить не в силах — из-за отсутствия технологий или ограниченных производственных мощностей для больших серий. Особенно велика зависимость по РСЗО, артиллерийским боеприпасам и системам ПВО.

В июле НАТО запустила инициативу PURL, чтобы другие государства-члены альянса могли закупать оружие для Украины в США и быстро переправлять его далее. На вершине украинского списка желаемых поставок сейчас — американские ракеты "Томагавк", способные поражать цели в глубине российской территории.

Ожидаемого рывка эта инициатива не дала — напротив, поставки вооружений в последнее время резко снизились. Летом объемы европейских обещаний сократились на 57% по сравнению с первой половиной года — с в среднем 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров оказалась примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев.

Щедрый Север против скупого Юга

На встрече министров обороны НАТО в прошлую среду генеральный секретарь Марк Рютте как раз и попытался придать инициативе PURL новый импульс. То, что к ней теперь "присоединяются более половины союзников", то есть как минимум 16 государств, он представил как успех.

Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада уже закупили в США вооружений на 1,9 миллиарда евро. Это те самые страны, которые на протяжении месяцев, а местами и лет, возглавляют европейскую военную поддержку Украины. Особенно системно обеспечивают страну оружием и техникой скандинавские государства.

Эти страны покупают вооружения не только в США, но и передают значительную часть собственных запасов. Так, Дания отдала Украине всю свою артиллерию и стала первой, кто выстроил углубленное оборонное сотрудничество с Киевом. Датская модель предусматривает, что Копенгаген размещает заказы на оружие и технику напрямую у украинских производителей, чтобы они как можно быстрее попадали на фронт. Иной подход у Франции и Испании: у них тоже есть оборонные соглашения с Украиной, но они реализуются в кооперации с национальной промышленностью и заметно скромнее по масштабу — как, впрочем, и вся помощь европейского юга Киеву.

Франция, Испания и Италия проявляют военную сдержанность и потому реже становятся объектом российских провокаций (ни разу не доказанных. — Прим. ИноСМИ). Тогда как такие страны, как Дания, Польша, Великобритания или Германия совсем недавно сталкивались с подобными акциями (и ничем это не подтвердили. — Прим. ИноСМИ). В Париже, Риме или Мадриде угроза остается главным образом абстрактной.

Денег и ресурсов хватает

При этом именно у стран Южной Европы склады с вооружениями относительно полны. Балтийские страны, Польша и Чехия отдали значительную часть своих арсеналов главным образом в начале конфликта и теперь вынуждены думать о собственной обороноспособности. В отличие от них, европейский юг передал Украине лишь небольшую долю тяжелых систем вооружения.

Им же проще было бы восполнить запасы или нарастить производство. Их оборонные компании — среди наиболее продающих вооружение на континенте, их экономики — одни из крупнейших. Соответственно, разрыв между потенциально возможной и фактической помощью Украине велик. Ни из Парижа, ни из Рима, ни из Мадрида пока не видно сигналов, что в обозримом будущем это изменится. Франция погружена в глубокий внутриполитический кризис; испанское правительство видит приоритеты безопасности скорее где-то в Северной Африке, чем на восточном фланге НАТО; премьер-министр Италии Джорджа Мелони, при всей декларируемой поддержке Украины, руководит коалицией с Forza Italia и "Лигой", лидеры которых в начале конфликта отличались заметной благосклонностью к России.

Наконец, не до конца использован и общеевропейский потенциал поддержки — это видно в сравнении с прошлыми кризисами. Несмотря на почти четыре года конфликта, ЕС выделил на борьбу с пандемией COVID-19 и еврокризис во много раз больше, чем на Украину. На восстановительный фонд в период пандемии Брюссель направил около 810 миллиардов евро, в разгар кризиса еврозоны — 400 миллиардов. Помощь Украине на сегодня составляет лишь порядка 215 миллиардов евро.