"Невероятное неуважение": последний европеец, который сопротивляется наращиванию вооружений (Die Welt, Германия)

Die Welt: испанцы одобряют отказ своего премьера от наращивания военных расходов

Премьер Испании Санчес является одним из последних европейцев, кто отказывается увеличить расходы на оборону и на помощь Украине, пишет Die Welt. Этим он вызвал гнев Трампа и союзников по НАТО, зато снискал любовь сограждан.

Тим Росс (Tim Ross)

Премьер-министр Испании Педро Санчес отказывается подписываться под целью НАТО по расходам на оборону в 5%. Это приносит очки непопулярному политику внутри страны, но вызывает гнев Дональда Трампа. Европейские партнеры всё громче задают ключевой вопрос.

Президент США Дональд Трамп разгневан на Испанию и на этот раз получает поддержку из Восточной Европы и скандинавских государств. Там считают несправедливым, что именно Испания, демонстрирующая сейчас уверенный экономический рост, не делает большего вклада в усилия Европы по военной поддержке Украины и укреплению общей системы сдерживания.

На следующей неделе лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсудят более тесное сотрудничество в оборонной сфере. И, по всей видимости, премьер-министру Испании Педро Санчесу предстоит выдержать мощнейшее давление.

Если он не присоединится к требованиям остальных европейцев по наращиванию военной составляющей глобального сдерживания, это грозит открытой конфронтацией с другими лидерами, говорит дипломат, знакомый с подготовкой саммита. Другой дипломат ЕС отмечает, что и такие страны, как Италия и Португалия, должны внести свою лепту в безопасность севера континента, особенно если, с другой стороны, они рассчитывают на солидарность по вопросам миграции из Африки и Ближнего Востока.

"Мы надеемся, что цель НАТО — 5 % — будет реализована действительно быстро, время поджимает", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен; у его страны более 1300 километров общей границы с Россией. "Как прифронтовое государство мы подчеркиваем: другие страны должны внести свою долю и сделать это оперативно".

Именно здесь начинаются сложности. На июньском саммите страны НАТО договорились в течение ближайших десяти лет увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Ранее ориентир составлял лишь 2%. Ряд представителей североевропейских правительств считают новую планку недостаточно высокой на фоне конфликта на Украине и частых нарушений европейского воздушного пространства беспилотниками и боевой авиацией.

Кроме того, в Европе крепнет понимание, что государства неизбежно должны самостоятельно наращивать оборонные бюджеты, поскольку в долгосрочной перспективе нет гарантий, что США сохранят роль защитника Европы. Тем не менее премьер Испании Санчес уже несколько месяцев отказывается одобрять новую цель НАТО.

Тем самым он навлек на себя гнев президента США Трампа. Тот на этой неделе пригрозил Испании штрафными пошлинами и даже исключением из НАТО. До нынешнего года оборонные расходы Мадрида составляли лишь 1,28% ВВП — это самый низкий показатель среди всех членов альянса. Санчес защищает свой курс, утверждая, что испанских расходов достаточно для выполнения обязательств перед НАТО.

Трамп назвал такую позицию "невероятно неуважительной" и потребовал санкций. "Они должны быть за это наказаны. Да, я так считаю", — заявил президент США во вторник. Министр обороны Швеции Пол Юнсон, представитель самого нового члена НАТО, отнесся с пониманием к критике Трампа: "Крайне важно, чтобы все союзники выполнили свои обещания, в том числе Испания".

На встрече министров обороны в Брюсселе в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался сгладить конфликт. "Ответственность за вклад в укрепление обороны всегда лежит на каждом союзнике — в той мере, в какой это ему по силам", — отметил Рютте.

Страны Средиземноморья отстают

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (Margarita Robles) защитила позицию своей страны: "Никто не может сомневаться в лояльности Испании по отношению к НАТО. Мы уже 40 лет являемся надежным партнером". Тем не менее остается вопрос, как в дальнейшем делить расходы на оборону Европы.

На этой неделе Еврокомиссия представила финальную стратегию своей "боеготовности". На следующей неделе лидеры европейских стран на саммите обсудят, как финансировать поддержку Украины в конфликте с Россией.

С января 2022-го по август 2025 года Испания предоставила Украине лишь 790 миллионов евро военной помощи и поставила несколько танков и систем ПВО, следует из трекера поддержки Украины Кильского института мировой экономики. Для сравнения: Германия поддержала Киев на 17,7 миллиарда евро, Великобритания — на 13,3 миллиарда.

В целом страны Средиземноморья по объемам поставок оружия заметно отстают от северных и балтийских государств: военная помощь Италии составляет 1,7 миллиарда евро, Греции — 150 миллионов. По мнению чиновников ЕС, при нынешней устойчивой конъюнктуре Испания способна помогать больше: в 2024 году ее экономика выросла на 3,2%, на текущий год прогноз — 2,6%.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Мадриду штрафными пошлинами. В ЕС на это пока реагируют хладнокровно. В Брюсселе указывают, что юридически США не могут адресно ввести такие меры лишь против одного государства ЕС, поскольку торговую политику совместно формирует Еврокомиссия. В то же время не исключено, что Трамп введет точечные пошлины на испанский экспорт, например на свинину или херес.

"За торговлю отвечает исключительно Европейская комиссия, которая действует от имени всех государств-членов союза", — пояснил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл (Olof Gill). Любые меры против отдельных стран ЕС получат соразмерный ответ. Гилл также напомнил о недавно заключенном торговом соглашении между ЕС и США, которое служит основой для урегулирования возможных споров.

Конфликт осложняет отношения между Мадридом и Вашингтоном, но внутри страны играет на руку испанскому премьеру. По последним опросам, Санчес воспринимается как малонадежный — 67% испанцев считают его "не заслуживающим доверия". Тем не менее большинство прямо поддерживает его сопротивление резкому увеличению оборонных расходов.

Политолог Пабло Симон (Pablo Simón) из Мадридского университета имени Карлоса III видит в этом продолжение испанской традиции. По его словам, страна склонна держаться в стороне от споров по вопросам безопасности и сохранять нейтралитет в мировых конфликтах. Уже само вступление в НАТО в 1982 году было крайне спорным, а в 2003-м миллионы испанцев протестовали против участия их страны в возглавляемой США войне в Ираке.

"Позиция Санчеса столь популярна, потому что отражает осторожное отношение испанцев к военным вопросам и потому, что Дональд Трамп в Испании крайне непопулярен, — говорит Симон. — Пока население считает, что его правительство выполняет международные обязательства, эта стратегия будет успешной во внутренней политике".

К тому же, даже если бы Санчес пошел навстречу требованиям Трампа, ему не хватило бы поддержки парламента, чтобы существенно поднять оборонный бюджет. Консервативная оппозиция вряд ли сделает правительству подарок и проголосует за более высокие военные расходы, а левый партнер по коалиции Sumar (Movimiento Sumar, "Движение "Сумар", от исп. sumar — "объединять") принципиально отвергает всё, что может привести к сокращению социальных статей бюджета.