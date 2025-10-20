MWM: точка запуска дальнобойных беспилотников ВСУ уничтожена ударом "Искандера"

"Искандер" уничтожил точку запуска украинских беспилотников "Лютый" в Харьковской области, пишет MWM. Под удар попали сами БПЛА, грузовики, пусковые установки и боевики ВСУ. Эффективность перехвата ракет "Искандер" средствами ПВО стремится к нулю, напоминает автор.

Точка ВСУ для запуска дальнобойных беспилотников-камикадзе по российским объектам была уничтожена ударом баллистической ракеты “Искандер-М”. В ходе атаки уничтожены до 65 беспилотников класса “Лютый”, а также четыре грузовика и пять пусковых установок. В результате удара погибло около 30 солдат ВСУ, в том числе операторы беспилотников.

БПЛА “Лютый” имеют радиус действия около тысячи километров и могут нести до 75 килограммов взрывчатки. Объект был расположен недалеко от села Мартовое в Харьковской области на северо-востоке Украины. Ранее многочисленные украинские и западные источники били тревогу, что эффективность предоставленных странами Запада систем противовоздушной обороны MIM-104 Patriot при отражении ударов “Искандера” постоянно падает: процент перехвата снизился всего до 6%.

Роль комплексов “Искандер-М” в военной кампании России неуклонно растет, особенно с 2023 года, когда резкий рост производства значительно повысил их доступность. Каждая бригада состоит из 51 единицы техники, включая 12 транспортно-заряжающих машин и 12 самоходных пусковых установок, которые могут одновременно запускать 48 ракет.

Эта система использовалась для нейтрализации целого ряда важных целей, и кадры с беспилотников неоднократно подтверждали уничтожение дефицитных на Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Система также неоднократно использовалась для ударов как по позициям западных наемников, поддерживающих военные действия Украины, так и по ключевой железнодорожной инфраструктуре и боевой авиации.