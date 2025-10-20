"Путин хочет закончить конфликт": во время визита Зеленского в Белый дом Трамп не пообещал "Томагавки", зато пообещал мир (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: стратегия Трампа — наращивать давление на Россию, а потом отступать

Визит Зеленского в США не закончился прорывом, пишет NZZ. Однако его ход позволяет судить о стратегии, принятой Трампом. Президент США всегда наращивает давление на Россию, а потом отступает. Это произойдет и при встрече Трампа и Путина в Венгрии, полагает автор.

Андреас Шайнер (Andreas Scheiner)

При вопросе о потенциально важных поставках вооружений американский президент ушел от прямого ответа. Получит ли Украина дальнобойные крылатые ракеты, остается неясным.

После "сделки по Газе", которую он считает своим блестящим успехом, Дональд Трамп намерен, наконец, завершить и конфликт на Украине. На следующий день после того, как, по его словам, он договорился с Владимиром Путиным о встрече в Будапеште "через две недели или около того", американский президент в пятницу принял в Белом доме Владимира Зеленского.

Зеленский, как и во время августовского визита, был в черной полевой куртке и черной рубашке и держался уверенно. Впервые его поселили в официальном гостевом доме президента США "Блэр-хаус" (Blair House), который расположен напротив Белого дома. Стороны, кажется, становятся ближе.

Однако уже третья встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне не принесла видимых продвижений к урегулированию затянувшегося почти на четыре года конфликта. После обеда с Трампом Зеленский один вышел к журналистам и назвал разговор "продуктивным". "Мы доверяем тому, что Трамп хочет закончить этот конфликт", — отметил Зеленский.

До начала встречи лидеры уже отвечали на вопросы прессы в зале заседаний Овального кабинета. Зеленский сперва поздравил Трампа с успехом на Ближнем Востоке, а американский президент, в свою очередь, похвалил костюм гостя: "Он великолепно выглядит в своем пиджаке, очень стильный".

Возможный обмен

Любезности не скрыли главного: по ключевому пункту повестки, судя по всему, прорыва нет. На настоятельную просьбу Зеленского о поставках американских ракет TomahawkТрамп прямого отказа не дал, но и согласия не прозвучало.

Позже Зеленский сказал журналистам, что они с Трампом решили не обсуждать саму развязку вопроса, "потому что никто не хочет эскалации". Ранее на пресс-конференции американский президент столь же уклончиво выразил надежду, что Украине эти вооружения не понадобятся: он хочет закончить конфликт раньше. К тому же США крайне неохотно "пустят склады по ветру", добавил Трамп. "Никогда не знаешь, что будет дальше".

Похоже, украинский лидер ожидал именно такого возражения. Он подчеркнул, что на войне нужны не только "Томагавки", но и тысячи беспилотников, — "они у нас есть". Словно давая понять, что возможна сделка: Tomahawk в обмен на дроны. "Нас бы заинтересовали украинские беспилотники, — откликнулся Трамп. — У вас отличные дроны". Впрочем, готов ли он на самом деле к подобному обмену, остается под вопросом.

Дальнобойная крылатая ракета считается возможным "инструментом для смены игры" — вооружением, способным кардинально переломить ход конфликта в пользу Украины. Tomahawk повысил бы ударные возможности Киева. С дальностью порядка 1600 километров Украина могла бы брать на прицел объекты в Москве и в глубоком российском тылу. Но на пути к соответствующему военному усилению мешают не только колоссальные удельные расходы — от полумиллиона до нескольких миллионов долларов за единицу.

Судя по всему, во время двух с половиной часов телефонного разговора — восьмого за последние девять месяцев — Путин предельно ясно дал понятьамериканскому президенту, что поставку Tomahawk он сочтет серьезной эскалацией конфликта, которая также подорвала бы доверие к посреднической роли США. Трамп, который в начале недели не был против передачи крылатых ракет, на пресс-конференции с Зеленским, похоже, от этой идеи дистанцировался.

Зеленский в Будапеште?

Зато американский президент не раз упоминал "тысячелетний конфликт" на Ближнем Востоке, который он, по его словам, решил и который был куда сложнее украинского. Причины российской СВО Трамп, по всей видимости, видит прежде всего в личной вражде двух лидеров. "Много дурной крови" пролилось, сказал он. Но он уверен, что сможет ослабить ненависть и усадить стороны за стол переговоров. "Путин хочет закончить конфликт", — убежденно заявил Трамп.

На вопрос, ждет ли он Зеленского на саммите в Будапеште, Трамп ответил уклончиво. Он заговорил о возможной "двойной встрече", не пояснив, что имеет в виду. Зеленский, в свою очередь, ушел от ответа: "Двусторонний, трехсторонний… — это не важно, важен мир".

Дело ограничилось благозвучными фразами: по крайней мере, до переговоров лидеров ничего содержательного озвучено не будет. Похоже, повторяется знакомый сценарий: сначала американский президент наращивает давление на Россию, а затем идет на попятную.

В своей политике в отношении России Трамп лавирует беспрецедентным образом. На первой встрече с Владимиром Зеленским в феврале, завершившейся ожесточенной перепалкой, он фактически выставил украинского лидера за дверь. А вот в апреле 2025 года, на траурной церемонии в связи с уходом Папы Франциска в римском соборе Святого Петра, между лидерами наметилось сближение. Зато отношения Трампа с Путиным, казалось, остыли. "Возможно, он просто водит меня за нос", — отметил Трамп.

Следующий гусарский трюк

Затем в июне прошел саммит НАТО. Как только там наметилось увеличение оборонных расходов, Трамп из скептика превратился в сторонника альянса. В последнее время складывалось впечатление, что Трамп окончательно встанет на сторону Украины. И хотя он вновь сделал шаг навстречу Путину и в середине августа на Аляске постелил ему красную дорожку, тот продолжил вести конфликт с прежней жестокостью. Очаровательная дипломатия Трампа не сработала.

После этого, по новым данным CNN, администрация Трампа передала украинцам разведданные, которые позволяют всё чаще наносить удары по нефтяной, газовой и энергетической инфраструктуре России. С тех пор всё больше регионов Российской Федерации жалуются на дефицит бензина и рост цен. "Украина может выиграть этот конфликт и вернуть утраченную территорию", — заявил Трамп в конце сентября. Россию он назвал "бумажным тигром".

Станет ли намечаемый саммит в Будапеште очередным разворотом и шагом навстречу Путину, покажет время. А возможно, Трамп действительно провернет в Венгрии — стране, где некогда прославились отчаянные гусарские полки, — свой следующий гусарский трюк.