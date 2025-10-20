Войти
Орбан: встреча Путина и Трампа в Будапеште даст шансы на мир на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан AP Photo/ Vladimir Voronin
Источник изображения: © AP Photo/ Vladimir Voronin

Премьер-министр Венгрии отметил, что "Брюссель изолировал себя" от мирного процесса

БУДАПЕШТ, 18 октября. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште предоставит большие шансы на достижение мира на Украине. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, готовящийся принять у себя российско-американский саммит.

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня Венгрия - это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что "Брюссель изолировал себя" от мирного процесса, но Венгрия готова продолжать миротворческие усилия. "Мы годами последовательно и настойчиво отстаивали дело мира. Сотрудничество вместо конфронтации, взаимное уважение вместо стигматизации. Это путь к миру", - заявил премьер.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
