TNI: в этом году Великобритания поставила Украине 85 тысяч беспилотников

В этом году Великобритания поставила на Украину 85 тысяч беспилотников, пишет TNI. Это количество демонстрирует, что Лондон стал играть лидирующую роль в оказании ключевой военной помощи киевскому режиму, после того как в прошлом году США отошли на второй план в оказании поддержки Украине.

Ставрос Атламазоглу

Российские и украинские вооруженные силы ежедневно активно используют беспилотники для самых разнообразных задач.

В 2025 году Лондон поставил на Украину более 85 тысяч беспилотников, сообщило Министерство обороны Великобритании.

Беспилотники играют одну из главных ролей в боевых действиях на Украине, и обе стороны ежедневно запускают их сотнями.

85 тысяч беспилотников для Украины

"Всего за полгода Великобритания поставила на Украину более 85 тысяч военных беспилотников, многие из которых местного производства. Эти дроны помогают Украине поражать цели, собирать разведданные и срывать российские операции", — заявило Министерство обороны Великобритании.

Таким образом, темпы поставок достигли порядка 14,5 тысяч аппаратов в месяц.

Хотя основные потери обеих сторон по-прежнему приходятся на артиллерию (на некоторых этапах конфликта ее доля превышала 80%), роль беспилотников в уничтожении техники и личного состава неуклонно растет.

"Беспилотники меняют ход боевых действий. На Украине они жизненно важны для противостояния российскому наступлению", — пояснили в Министерстве обороны Великобритании.

Беспилотники действительно переписывают правила боя. Российские и украинские вооруженные силы ежедневно используют их для самых разнообразных задач: разведки, пополнения запасов, обнаружения артиллерии неприятеля и, чаще всего, для ударов по личному составу, танкам, боевым машинам пехоты, артиллерийским орудиям и другой технике.

"При поддержке британских инвестиций в размере 600 миллионов фунтов стерлингов были поставлены дроны с видом от первого лица малой дальности, транспортные беспилотники и перехватчики. Эти инвестиции поддерживают передовую оборону и создают рабочие места как в Великобритании, так и на Украине", — заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Поставка беспилотных летательных аппаратов в Украину — процесс плавный и интерактивный. Британские военные используют поступающие в режиме реального времени данные о боевых действиях, чтобы улучшить характеристики беспилотников, а также наладить их масштабное производство. Это современный конфликт, а не Первая мировая война, где стратегический, тактический и технологический тупик привел к патовой ситуации на местах и миллионам смертей в жестокой позиционной "мясорубке".

Сегодня технологии развиваются стремительно и влияют на сам подход противников. Между российскими и украинскими вооруженными силами ведется постоянная, но невидимая борьба — стороны изобретают все новые и новые способы уничтожать или калечить противника. Что же касается беспилотников, то обе стороны ежедневно разрабатывают новые аппараты, новые способы их доставки и контрмеры.

"Это часть рекордных обязательств Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных на оборону Украины в 2025 году. Европейская безопасность начинается с Украины, и Лондон наращивает свои усилия", — заключило британское министерство обороны.

Укрепление обороноспособности НАТО

В дополнение к почти 85 тысяч беспилотникам для Украины в 2025 году, британские военные крепят оборону и сдерживание НАТО в Восточной Европе.

После вызывающего вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши и других стран НАТО в сентябре (Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран НАТО, о чем многократно говорили российские официальные лица, включая Владимира Путина — прим. ИноСМИ) Лондон направил в регион дополнительные истребители Eurofighter Typhoon в рамках операции альянса "Восточный страж". Кроме того, британские специалисты прибудут в Молдавию и будут обучать ее силы противодействию российским беспилотным системам. Наконец, Великобритания в партнерстве с Латвией произвела еще 35 тысяч дронов в рамках коалиции по созданию беспилотников.

После того, как США в 2024 году отошли на второй план в поддержке Украины, Великобритания сделала шаг вперед и оказывает ей ключевую военную помощь и важную дипломатическую поддержку.