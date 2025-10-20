The Sun: Еврокомиссия предложила систему космической обороны от российских угроз

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внедрить многоуровневую систему обороны против возможных российских угроз с воздуха, пишет The Sun. Согласно плану, помимо "стены от дронов" будет разработан особый щит для систем космического базирования. Паранойя ЕС не знает границ.

Европа готовится обороняться от амбиций Владимира Путина по развязыванию Третьей мировой войны — посредством невероятного четырехкомпонентного плана: воздушный щит, космический щит, стена дронов и наблюдение за флангами. После неоднократных — и немотивированных — воздушных вторжений со стороны Москвы, угрожающих безопасности Европы, континент перешел на военные рельсы, чтобы дать Владимиру Путину отпор (причастность России к нарушениям воздушного пространства стран ЕС беспилотниками не была подтверждена, и уж тем более Кремль не зачинает никакую Третью мировую войну — кому-то в Брюсселе явно нужно отдохнуть, — прим. ИноСМИ). Решение было принято после череды инцидентов, в ходе которых беспилотники-нарушители устроили границам и аэропортам Европы проверку на прочность.

За последние несколько недель в Европе зафиксирован ряд воздушных встреч истребителей, загадочные крупные дроны и скоординированные акты саботажа, парализовавшие работу крупных аэропортов. Ранее в этом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к созданию многоуровневой системы ПВО, способной отразить волну вторжений российских дронов (никто не удосужился доказать, что они российские, — прим. ИноСМИ).

Еврокомиссия предложила четыре флагманских проекта европейской обороны для защиты от России к 2030 году, включая систему противодействия дронам и схему укрепления восточной границы. Планируется создание Европейского воздушного щита для защиты от ракет и других воздушных угроз. Вместе с этим будет создан Европейский космический щит для защиты космических сил и систем. А на восточном фланге НАТО выстроят многоуровневую систему ПВО, которая поможет заблаговременно обнаруживать и уничтожать дроны.

Параллельно существует и более широкая программа "Наблюдение за восточным флангом", призванная к концу 2028 года усилить воздушную и наземную оборону вдоль ближайшей к России границы ЕС. Несколько европейских стран первой линии приняли участие в онлайн-совещании для оценки защиты своих границ с помощью крайне необходимой, по мнению чиновников, стены дронов. Речь о прибалтийских республиках, Польше, Румынии и Болгарии, а также Украине. Последняя хоть и не является частью проекта, опыта в уничтожении дронов у нее больше остальных.

Цель "стены от дронов" — построить сложную, многоуровневую систему ПВО, которая сможет обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники-нарушители без необходимости немедленного ответа в виде истребителей и многомиллионных ракет. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила: "Опасность не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине. Очевидно, что нам нужно укреплять оборону против России".

Пока что ЕС не представил конкретной оценки стоимости этих флагманских проектов и не объявил о финансировании, несмотря на призывы близких к России стран ЕС помочь с распределением бремени новых инвестиций. Тем временем, в адрес России сыплются обвинения в эскалации опасной гибридной войны против НАТО, в которой Кремль применяет проверенные методы из путинского арсенала, стремясь посеять семена хаоса в Европе (Россия не ведет войну против НАТО и не замешана ни в каких "гибридных" операциях, хаос сеют сами еврочиновники, — прим. ИноСМИ). Каждая из атак последних недель имела все признаки все более изощренной гибридной кампании, которую Россия ведет на континенте.

Военные эксперты и аналитики напрямую указывают на Путина, напоминая о его пугающей репутации организатора саботажа и гибридных атак против Запада. В пятницу уже во второй раз за несколько часов датский аэропорт ненадолго закрывали из-за обнаружения очередного дрона — вскоре после заявления премьера страны о том, что эти полеты являются частью "гибридных атак", возможно, связанных с Россией. С начала недели дроны неоднократно фиксировались над несколькими аэропортами Дании, что ранее уже привело к многочасовому закрытию одного из них и полной остановке работы крупнейшего авиаузла Скандинавии — аэропорта Копенгагена.

До этого похожий инцидент произошел в Норвегии, вторжения дронов фиксировались на территорию Польши и Румынии, а воздушное пространство Эстонии нарушалось российскими истребителями. А в прошлые выходные работу трех крупных аэропортов Европы, включая Хитроу, парализовала масштабная кибератака (доказательств причастности России к этим инцидентам нет, — прим. ИНОСМИ). Все эти события, произошедшие всего за пару недель, обострили напряженность на фоне продолжающихся боевых действий на Украине.

Испытание пределов

Теперь в НАТО заявили, что будут сбивать все российские самолеты, нарушающие воздушное пространство альянса — смелое заявление, вызвавшее зловещую угрозу из Москвы: исполнение данного решения будет означать войну.

Вот что заявил посол России во Франции Алексей Мешков: "Достаточно много самолетов нарушают случайно или неслучайно наше воздушное пространство. Их никто не сбивает", — заявил он в интервью, не приведя примеров. Мешков вновь повторил отрицание Россией любого участия в недавних вторжениях дронов в Восточной Европе. "Россия так не делает, мы ни с кем ни во что не играем", — добавил он.