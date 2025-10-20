МВФ исходит из того, что конфликт на Украине будет идти в 2026 году

Директор европейского департамента фонда Альфред Каммер прокомментировал аналитические выкладки по Украине

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) исходит в своей работе из оценочных суждений Киева, заключающихся в том, что конфликт на Украине будет продолжаться и в 2026 году. Это подтвердил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер на брифинге для журналистов, посвященном экономическому развитию региона.

"Кроме того, мы отражаем в документах: украинское правительство ясно указало, что война будет длиться дольше, война будет идти на протяжении 2026 года. И это тоже отражено в наших прогнозах", - заявил представитель фонда. Он комментировал аналитические выкладки МВФ по Украине.