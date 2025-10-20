«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?

NSJ: Танк Т-14 «Армата» до сих пор не пошел в серийное производство

Представленный в 2015 году танк Т-14 «Армата» спустя 10 лет так и не пошел в серийное производство и не выполняет боевые задачи, отметил обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Джек Бакби.

Он назвал Т-14 «танком, который так и не появился» и описал проблемы, с которыми столкнулись в России при производстве инновационной машины.

Проблемами Т-14 названы затраты, ненадежные компоненты и отсутствие массовости производства

Бакби отметил, что «Армата» была значительным прорывом по сравнению с советскими разработками и должна была переосмыслить российскую бронетехнику. Среди особенностей танка — необитаемая башня, бронированная капсула для экипажа из трех человек в передней части корпуса, которая расположена отдельно от башни и места хранения боеприпасов. Также была разработана новая система активной защиты для обнаружения и перехвата противотанковых ракет и снарядов, новая композитная и реактивная броня, обновленный двигатель, сенсоры.

Однако вместо этого проект выявил «ограничения оборонной промышленности» РФ, считает автор. «Уже на ранних этапах испытаний Т-14 столкнулся с проблемами надежности, долговечности компонентов и производительности в условиях нагрузки. Значительной проблемой для проекта также была стоимость: по оценкам многочисленных источников, стоимость за единицу составляла порядка миллионов долларов — значительно больше, чем фактически мог поддержать российский оборонный бюджет», — пишет Бакби. Другая отмеченная им проблема — для Т-14 так и не была построена полноценная автоматизированная сборочная линия, и многие прототипы были собраны вручную.

Санкции же, начавшиеся в 2014 году, отрезали доступ к жизненно важной электронике из-за рубежа. В итоге российские военные отдали приоритет более дешевой модернизации существующих парков танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Ошибка российского супертанка Т-14 «Армата» до сих пор вызывает неприятные ощущения Джек Бакби обозреватель National Security Journal

Тем не менее обозреватель назвал «Армату» важным и ярким примером военно-промышленных намерений России. «Если Россия решит часть своих проблем с закупками, то Т-14, возможно, когда-нибудь отправится в бой. Более того, это вполне вероятно: в конце концов, России нужны новые основные боевые танки, и она не может вечно полагаться на свой стареющий парк танков серии “Т”», — заключил Бакби.

Т-14 называли провалом и одним из самых противоречивых танков в мире

Ранее на Западе уже неоднократно описывали проблемы «Арматы». Так, год назад обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу высказывался, что Т-14 может оказаться «полным провалом». Обозреватель писал, что российская сторона не использует танк в ходе конфликта на Украине, поскольку «не верит, что он сможет проявить себя в боевых условиях».

В свою очередь, другой аналитик этого издания Кристиан Орр описывал ситуацию вокруг российского танка словами из названия пьесы «Много шума из ничего» английского писателя Уильяма Шекспира. Автор отмечал, что производство и эксплуатация Т-14 «Армата» по-прежнему ограничиваются высокими затратами, в результате чего его предшественник и конкурент — российский танк Т-90 — является более предпочтительным вариантом на сегодняшний день. Обозреватель допускает, что Россия продолжит извлекать максимальную выгоду из Т-90, тогда как «будущее Т-14 не выглядит более обнадеживающим, чем настоящее».

Танк Т-14 Армата (на первом плане) во время парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Источник: © Фотохост-агентство

В публикации же 19FortyFive назвали «Армату» одним из самых противоречивых танков в мире, указав, что тот удивил экспертов количеством инноваций, однако за 10 лет не смог стать массовой машиной. Как пишет издание, «Армату» предлагали потенциальным покупателям, которые не спешат приобретать перспективный танк. Автор допустил, что партнеров могла отпугнуть высокая стоимость Т-14 и большое количество инноваций, которые не прошли проверку боем.

В России выбор армии в пользу Т-90 также объясняли дороговизной «Арматы»

Telegram-канал «Военная хроника» объяснял, что Вооруженные силы России выбрали для широкого использования танк Т-90 и его модернизированный вариант «Рывок-1» вместо нового Т-14 «Армата» из-за дешевизны и простоты производства. «Прежде всего, так происходит, потому что массовый танк должен быть понятным и дешевым в производстве и иметь приемлемую степень защищенности», — говорилось в публикации.

Там отмечалось, что конструкция, логистика и обучение экипажей Т-90 отлажены десятилетиями, а его вариант «Прорыв-3» представляет собой очень современную машину. При этом, как утверждало издание, Т-14 «Армата», оставаясь технологическим прорывом, обходится в разы дороже Т-90.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснял же, что Т-14 «Армата» не используется в зоне СВО из-за своей высокой стоимости. «По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому сейчас армия ее вряд ли будет использовать. Им проще купить те же Т-90», — сказал руководитель.

При этом в марте 2024 года он сообщал, что «Армата» стоит на вооружении российской армии.