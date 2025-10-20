Войти
Индия подняла в небо первый Tejas Mk1A – впереди испытания радара и оружия

Источник изображения: topwar.ru

На новом авиационном заводе HAL в индийском городе Нашик впервые поднялся в небо дебютный собранный там истребитель HAL Tejas Mk1A.

Для Индии это заметный шаг в развитии собственной авиационной промышленности: самолет стал частью программы LCA (Light Combat Aircraft) – семейства легких боевых самолетов, которые должны усилить парк ВВС страны.

Пока это лишь первый летный образец с новой производственной линии, и до полноценной службы ему еще далеко. Формально Tejas Mk1A еще не принят на вооружение – впереди целая серия испытаний.

Самолет предстоит интегрировать с новым израильским радаром ELTA ELM-2052, бортовой электроникой и системами вооружения. В числе обязательных испытаний – стрельбы ракетами Astra большой дальности, пуски ближнего боя и применение лазерных авиабомб.

Летный дебют прошел в сопровождении другого индийского самолета – учебно-тренировочного HTT-40, а также тяжелого Су-30МКИ российского производства. На видеозаписях первого полета хорошо видно разницу в классах: Tejas действительно компактнее, что и подчеркивает принадлежность к сегменту легких истребителей.

Новая линия в Нашике – уже третья в рамках программы Tejas. Планируется, что она будет выпускать до восьми самолетов в год, а вместе с заводами в Бангалоре и частными подрядчиками Индия рассчитывает выйти на производство до 30 самолетов ежегодно уже с 2026-2027 годов.

Трудности, однако, остаются. Производитель двигателей GE задерживает поставки F404 – из 99 заказанных силовых установок Индия получила всего четыре. Остальные обещают начать поставлять с 2026 года. Пока HAL выкручивается, меняя двигатели между прототипами, чтобы не останавливать программу испытаний.

