Военное обозрение

К учениям НАТО с «макетами» ядерных бомб B61 в Европе привлечено 70 самолётов

515
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Семьдесят самолётов и две тысячи военнослужащих принимают участие в ядерных учениях НАТО под кодовым названием «Steadfast Noon» (Стойкий полдень - отсылка к ядерному взрыву). Сценарий маневров засекречен, но стало известно о том, что страны НАТО обучают вывозу со складов и перевозке американских бомб, хранящихся в Европе в рамках программы «ядерный обмен». Речь идёт об тактическом ядерном оружии авиационного базирования B61. Это термоядерные авиабомбы с варьирующейся мощностью боевой части.

Среди используемых боевых самолётов – F-35 ВВС Нидерландов, JAS-39 Gripen ВВС Швеции, F-16 ВВС Польши. Также в маневрах принимают участие натовские самолёты заправщики и военно-транспортная авиация Британии, США, Дании и других стран военного блока.

Формально «принимают» учения Нидерланды. Дело в том, что на территории этой страны находится арсенал американских авиабомб B61, в том числе в новых версиях B61-12. Расположен этот арсенал на военной базе Volkel. Также используются военные аэродромы в Бельгии (база Кляйне-Брогель) и датском Скрюдструпе.

Маневры самолётов, способных нести ЯО, осуществляются над Северным и Балтийским морями. Против кого направлены эти учения, думается, говорить не обязательно. И так всё понятно. Да этого и не скрывают в самом НАТО, где генсек на днях сначала заявил, что «от России исходит серьёзная угроза, а потому военные расходы стран НАТО нужно нарастить не менее чем до 3,5%», а затем он же сказал, что «не нужно переоценивать русских, так как российские пилоты непрофессиональны, а моряки не умеют правильно бросать якоря».

В ходе учений отрабатывается подвешивание авиационных бомб к самолётам, перелёты по определённым маршрутам, перебазирование указанного ядерного арсенала с дозаправками самолётов в воздухе.

При этом натовские пресс-офицеры утверждают, что во время учений используют не боевые авиабомбы с ядерными зарядами, а «исключительно макеты».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Польша
Россия
США
Швеция
Продукция
B61 ЯБ
F-16
F-35
Gripen NG
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
