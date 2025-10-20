В ЕС достигли предварительного соглашения по программе инвестиций в оборону в период с 2025 по 2027 гг.

ЦАМТО, 17 октября. Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по Европейской программе инвестиций в оборонную промышленность (EDIP), которая предполагает вложения на сумму 1,5 млрд. евро в период с 2025 по 2027 гг., сообщает Совет ЕС.

"Председатель Совета и представители Европейского парламента (ЕП) достигли предварительного соглашения по Европейской программе инвестиций в оборонную промышленность (EDIP), специальной программе финансирования в сфере обороны на сумму 1,5 млрд. евро на период с 2025 по 2027 гг.", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз Совета ЕС.

Согласно публикации, программа направлена на усиление боеготовности блока, а также на поддержку сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности и возможную интеграцию страны с военно-промышленной технологической базой ЕС.

Кроме того, в рамках новой программы впервые будет создан механизм по обеспечению безопасности военных поставок на территории блока.

В пресс-релизе отмечается, что в рамках EDIP на поддержку Украины будет выделено 300 млн. евро.

Как напоминает агентство, страны НАТО по итогам саммита в Гааге в июне этого года согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности.