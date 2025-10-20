Войти
В Госдуме рассказали о наружной рекламе на космических аппаратах РФ с 2026 года

Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС

Роскосмос проводил исследования потенциального спроса на такую рекламу, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний, об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Наружная реклама, которую можно будет размещать на космической технике России с 2026 года, даст дополнительные доходы и повысит имидж российской космонавтики. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко ("Единая Россия").

"С 1 января 2026 года в России начнет действовать новый закон, регулирующий порядок размещения рекламы на космических объектах (в законодательстве РФ под ними понимаются космические аппараты и другая техника - прим. ТАСС). Реклама будет размещаться непосредственно на сами космические объекты, конкретные места будут определяться в договоре между рекламодателем и собственником космического объекта", - сказал парламентарий. Он отметил, что изначально планировалось также разрешить размещение рекламы на объектах космической инфраструктуры, но затем эти положения были исключены из законопроекта.

"Основная идея - это дополнительный доход, как для бюджета Российской Федерации, так и для корпорации "Роскосмос". По подсчетам экспертов, потенциальный доход от размещения такой рекламы может составить до 200 млн рублей в год. Роскосмос проводил исследования потенциального спроса на такую рекламу, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний", - рассказал депутат.

По его словам, создание новой рекламной площадки на ракетах и других космических аппаратах "может привлечь внимание всего мира к продвижению отечественных брендов". "Размещение такой рекламы позволяет получить уникальный эффект для имиджа России, демонстрируя технологическую прогрессивность и креативный подход", - подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что прямые трансляции запусков космических кораблей смотрят миллионы людей. "Прямую трансляцию запуска ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" в апреле этого года увидели более 2,5 млн человек. А сколько фото и видеоматериалов об этом событии публикуют средства массовой информации. Так что беспокойство о том, что рекламу на космических объектах никто не увидит, излишне", - считает депутат. 

